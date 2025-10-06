Περιοριστικοί όροι για τα δύο αδέλφια στην υπόθεση με τις χρυσές λίρες στους Γόννους της Λάρισας

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για συμμετοχή στην αναζήτηση χρυσών λιρών στη Λάρισα, η οποία είχε τραγική κατάληξη με τον θάνατο ενός 53χρονου φίλου τους.

06 Οκτ. 2025 14:39
Pelop News

Περιοριστικοί όροι επιβλήθηκαν στα δύο αδέλφια που απολογήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια Λάρισας για την υπόθεση με την αναζήτηση χρυσών λιρών στους Γόννους, η οποία συγκλόνισε το πανελλήνιο μετά τον θάνατο ενός 53χρονου άνδρα από την παρέα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας larissanet.gr, οι δύο άνδρες υποχρεούνται να παρουσιάζονται στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους μία φορά το μήνα, ενώ τους έχει επιβληθεί και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Κατά τις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι η συμμετοχή τους στην αναζήτηση των λιρών δεν είχε κίνητρο το οικονομικό όφελος, αλλά αποτελούσε «χόμπι», όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν. «Όλοι προσπαθούσαν να βρουν λίρες, δεν ευοδώθηκε αυτή η προσπάθεια και είχαμε το τραγικό συμβάν του θανάτου ενός από την παρέα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο συνήγορός τους, Κώστας Κατσαβός.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι εντολείς του δεν εγκατέλειψαν το σημείο, αλλά ήταν «σε άθλια κατάσταση, εξαντλημένοι», και τελικά παρουσιάστηκαν αυθορμήτως στις αρχές.

Από την πλευρά της, η δικηγόρος Μαρία Παλαβρά τόνισε πως «οι άνθρωποι αυτοί δεν εγκατέλειψαν τον φίλο τους» και πως προέρχονται από πολύ χαμηλό οικονομικό υπόβαθρο. «Είπαν ότι αποτελεί ένα χόμπι μας. Θεώρησαν ότι ίσως βρουν ένα καλύτερο αύριο», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Πέμπτη απολογήθηκε και ο 77χρονος που συμμετείχε στην ίδια ομάδα αναζήτησης λιρών, στον οποίο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της μηνιαίας παρουσίας στο Αστυνομικό Τμήμα.
