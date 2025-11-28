Περιστέρι: Φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου, απεγκλωβισμός 2 γυναικών

Συναγερμός σήμανε τις πρώτες ώρες της Παρασκευής στο Περιστέρι, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Οίτης. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο, προχωρώντας στον ασφαλή απεγκλωβισμό δύο γυναικών.

Συγκεκριμένα, απεγκλωβίστηκε μία 89χρονη με κινητικά προβλήματα από τον τέταρτο όροφο καθώς και μία 69χρονη από τον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας. Από το φλεγόμενο διαμέρισμα διασώθηκε και ένα σκυλί.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πέντε οχήματα με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί σε άλλα διαμερίσματα. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και βρίσκονται υπό διερεύνηση.

