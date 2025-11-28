Περιστέρι: Φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου, απεγκλωβισμός 2 γυναικών

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής τα ξημερώματα. Ολοσχερής καταστροφή του διαμερίσματος.

Περιστέρι: Φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου, απεγκλωβισμός 2 γυναικών
28 Νοέ. 2025 7:57
Pelop News

Συναγερμός σήμανε τις πρώτες ώρες της Παρασκευής στο Περιστέρι, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Οίτης. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο, προχωρώντας στον ασφαλή απεγκλωβισμό δύο γυναικών.

Συγκεκριμένα, απεγκλωβίστηκε μία 89χρονη με κινητικά προβλήματα από τον τέταρτο όροφο καθώς και μία 69χρονη από τον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας. Από το φλεγόμενο διαμέρισμα διασώθηκε και ένα σκυλί.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πέντε οχήματα με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί σε άλλα διαμερίσματα. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:14 Συνάντηση Φιλαρμονικών και Χορωδίων Ακράτας 2025
11:13 «Ξέρετε ποιος είμαι;»: Τι λέει η ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του 19χρονου γιου γνωστού πολιτικού στη Νέα Ερυθραία ΒΙΝΤΕΟ
11:08 Κακοκαιρία Adel – Κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές: Οι δήμοι που ανέστειλαν τη λειτουργία τους
11:05 Εξιχνίαση κλοπής άνω 23.000 ευρώ σε σπίτι στην Αιγιάλεια
11:03 Κρήτη: Με λευκά τριαντάφυλλα αποχαιρετούν τον 19χρονο Ραφαήλ στο Τυμπάκι ΦΩΤΟ
11:00 Πάτρα: Σύλληψη στην πλατεία Ολγας, πήγε να πουλήσει αρχαία νομίσματα
11:00 Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Ακόμα κι όταν πετάμε από κάπου κρατιόμαστε
11:00 48ωρη απεργία των ταξί στην Πάτρα
10:56 Κεραμέως: «Ιστορική εθνική συμφωνία, περισσότεροι εργαζόμενοι θα προστατεύονται από συλλογικές συμβάσεις»
10:51 Hellenic Train: Αλλάζει ώρα το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς του Προαστιακού
10:49 Πάτρα: Sold out η παράσταση «Ο Κύριος Αμιλκάρ»
10:44 Παπαθανάσης: 6 έργα 5,5 εκατ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και κυκλική οικονομία
10:38 Συρία: 10 νεκροί από ισραηλινή επιχείρηση στο χωριό Μπέιτ Τζιν
10:34 Πάτρα: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα ΑΜΕΑ από τους «Μαχητές»
10:30 Παπασταύρου για λειψυδρία: «Αποθέματα νερού για 2 χρόνια ακόμα και χωρίς βροχή»
10:30 Πάτρα – Κρουαζιέρα: Προορισμός και τους 12 μήνες του έτους ΦΩΤΟ
10:25 Αθήνα: Γιατί «πλημμύρισε» με 40 χιλιοστά βροχής, η ανάλυση Κολυδά ΒΙΝΤΕΟ
10:15 Ρωσία: Κατάρρευση πύργου εκτόξευσης στο Μπαϊκόνουρ
10:04 Κακοκαιρία Adel: Δέντρο ξεριζώθηκε και κατέρρευσε στην Ομόνοια ΒΙΝΤΕΟ
10:01 Νέο σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία: Ελέγχεται προσωπάρχης του Ζελένσκι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ