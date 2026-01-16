Πέρκα για Κυρανάκη: «Σεξιστική συμπεριφορά» και προσχηματική συγγνώμη για το σχόλιο περί “κουζίνας”

Στο σχόλιο του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, που προκάλεσε αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής, επανήλθε δημόσια η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα, κάνοντας λόγο για σεξιστική συμπεριφορά και αμφισβητώντας την ειλικρίνεια της συγγνώμης του.

Πέρκα για Κυρανάκη: «Σεξιστική συμπεριφορά» και προσχηματική συγγνώμη για το σχόλιο περί “κουζίνας”
16 Ιαν. 2026 14:09
Pelop News

Την έντονη αντίδρασή της στο σχόλιο του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, κατά τη συζήτηση στη Βουλή για τη συμφωνία προμήθειας νέων σιδηροδρομικών συρμών, εξέφρασε το πρωί της Παρασκευής (16/1/2026) η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.

Μιλώντας στην εκπομπή Morning Point, η Πέτη Πέρκα αναφέρθηκε στο περιστατικό της Πέμπτης (15/1/2026), σχολιάζοντας με σαρκασμό τη φράση που αποδόθηκε στον αναπληρωτή υπουργό: «Δεν είμαι στην κουζίνα μου, είμαι στη Βουλή», είπε χαρακτηριστικά.

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς υποστήριξε ότι τέτοιου τύπου αναφορές δεν είναι μεμονωμένες, αλλά, όπως ανέφερε, εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πατριαρχικό πρότυπο συμπεριφοράς. «Δεν είναι τυχαίες κουβέντες και απευθύνονται πάντα σε γυναίκες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι τέτοιες εκφράσεις δεν μπορούν πλέον να γίνονται ανεκτές στον δημόσιο λόγο και ιδίως εντός του Κοινοβουλίου.

Παράλληλα, αμφισβήτησε τη συγγνώμη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, χαρακτηρίζοντάς την «εκ των υστέρων και προσχηματική». Όπως είπε, το σχόλιο δεν ειπώθηκε εν βρασμώ, αλλά «με ψυχραιμία», στοιχείο που, κατά την άποψή της, καθιστά τη συγγνώμη λιγότερο πειστική.

Η Πέτη Πέρκα κάλεσε, τέλος, τον πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία να τοποθετηθούν θεσμικά, υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορεί εν έτει 2026 να ακούγονται τέτοια σχόλια στην Ολομέλεια της Βουλής».

Η απάντηση Κυρανάκη

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ζήτησε συγγνώμη την Πέμπτη (15/1/2026) με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι απευθύνθηκε σε συνάδελφό του «με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές του αρχές». Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, προχώρησε και σε προφορική ανάκληση της επίμαχης φράσης κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ζητώντας να καταγραφεί στα πρακτικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:19 Βρέθηκε νεκρός άνδρας στις ιαματικές πηγές στις Θερμοπύλες
17:15 ΜέΡΑ25: Κλήση Βαρουφάκη σε προκαταρκτική για τις δηλώσεις περί ecstasy
17:10 Με χρώμα Πάτρας η Εθνική στην Ουγγαρία
17:03 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας στην Πάτρα: Οι Αρχές εξετάζουν πιθανή διαφυγή στη Γερμανία
16:55 Στη φυλακή διακινητής ηρωίνης στην Πάτρα
16:41 Εργατικό ατύχημα στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών
16:33 TikTok: Νέο φίλτρο εντοπισμού χρηστών κάτω των 13 ετών
16:26 Μέγαρα: Σύγκρουση τριών φορτηγών στην Ε.Ο Αθηνών- Κορίνθου, εγκλωβισμός οδηγού βαν ΦΩΤΟ
16:17 Κρήτη: Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 25χρονη ειδικευόμενη γιατρός με μηνιγγίτιδα
16:12 Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία στο ενεχυροδανειστήριο, παραπέμφθηκαν δύο συλληφθέντες
15:57 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Γιορτή με αιχμές, επίθεση Πελετίδη σε ΥΠΠΟ και Φωτήλα
15:45 Αγρότες: «Κλείδωσε» το ραντεβού με Μητσοτάκη, οριστικοποιούν τους εκπροσώπους
15:37 Μενδώνη για τη Μέλπω Ζαρόκωστα: «Ερμηνεύτρια μεγάλης γκάμας με ευρύ διαμέτρημα και διακριτό αποτύπωμα»
15:29 Eurovision 2026: Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο για τα 28 ελληνικά τραγούδια των ημιτελικών
15:18 Μαρινάκης: Διάλογος με αγρότες, κανόνες στα πανεπιστήμια, ενίσχυση οδικής ασφάλειας στο πρώτο briefing 2026
15:11 Τράπεζα της Ελλάδος: Πρωτογενές πλεόνασμα 8,1 δισ. ευρώ, σημαντική αύξηση εσόδων κατά 4,5 δισ.
15:03 Δήμος Ήλιδας: Καταγγελία για εκφοβισμό και πιέσεις σε υπαλλήλους της Πολεοδομίας
15:00 «Δεν υπάρχει μία απάντηση»: Ο κτηνίατρος Κων. Μήλιος για τον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
14:59 Εκτός Μαξίμου ο Ανεστίδης: Κυβέρνηση και αγρότες «κλειδώνουν» συνάντηση χωρίς τον εκπρόσωπο των Μαλγάρων
14:49 Σύγκρουση δύο φορτηγών στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου – Αναφορά για εγκλωβισμένο άτομο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ