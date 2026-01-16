Πέρκα για Κυρανάκη: «Σεξιστική συμπεριφορά» και προσχηματική συγγνώμη για το σχόλιο περί “κουζίνας”

Την έντονη αντίδρασή της στο σχόλιο του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, κατά τη συζήτηση στη Βουλή για τη συμφωνία προμήθειας νέων σιδηροδρομικών συρμών, εξέφρασε το πρωί της Παρασκευής (16/1/2026) η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.

Μιλώντας στην εκπομπή Morning Point, η Πέτη Πέρκα αναφέρθηκε στο περιστατικό της Πέμπτης (15/1/2026), σχολιάζοντας με σαρκασμό τη φράση που αποδόθηκε στον αναπληρωτή υπουργό: «Δεν είμαι στην κουζίνα μου, είμαι στη Βουλή», είπε χαρακτηριστικά.

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς υποστήριξε ότι τέτοιου τύπου αναφορές δεν είναι μεμονωμένες, αλλά, όπως ανέφερε, εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πατριαρχικό πρότυπο συμπεριφοράς. «Δεν είναι τυχαίες κουβέντες και απευθύνονται πάντα σε γυναίκες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι τέτοιες εκφράσεις δεν μπορούν πλέον να γίνονται ανεκτές στον δημόσιο λόγο και ιδίως εντός του Κοινοβουλίου.

Παράλληλα, αμφισβήτησε τη συγγνώμη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, χαρακτηρίζοντάς την «εκ των υστέρων και προσχηματική». Όπως είπε, το σχόλιο δεν ειπώθηκε εν βρασμώ, αλλά «με ψυχραιμία», στοιχείο που, κατά την άποψή της, καθιστά τη συγγνώμη λιγότερο πειστική.

Η Πέτη Πέρκα κάλεσε, τέλος, τον πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία να τοποθετηθούν θεσμικά, υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορεί εν έτει 2026 να ακούγονται τέτοια σχόλια στην Ολομέλεια της Βουλής».

Η απάντηση Κυρανάκη

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ζήτησε συγγνώμη την Πέμπτη (15/1/2026) με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι απευθύνθηκε σε συνάδελφό του «με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές του αρχές». Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, προχώρησε και σε προφορική ανάκληση της επίμαχης φράσης κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ζητώντας να καταγραφεί στα πρακτικά.

