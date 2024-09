Περού: Εκτός ελέγχου οι φωτιές που μαίνονται, οπισθοχωρούν οι Πυροσβέστες ΒΙΝΤΕΟ

Εσπευσμένα να καταρτίσουν σχέδιο για να ελέγξουν τις φωτιές που μαίνονται στη χώρα, ρημάζοντας καλλιέργειες, προκαλώντας ζημιές σε αρχαιολογικούς χώρους και αφήνοντας πίσω κατάσταση καταστροφής, επιχειρούν οι Αρχές του Περού.

Πυροσβέστες τόνιζαν χθες, Πέμπτη 20/9 πως η προσπάθεια να ελεγχθούν τα μέτωπα γίνεται ολοένα πιο δύσκολη.

«Είμαστε εξαντλημένοι», είπε εθελοντής πυροσβέστης στον νομό Αμασόνας (βόρεια). «Σβήνουμε μια φωτιά, αναζωπυρώνεται. Τη σβήνουμε ξανά, αναζωπυρώνεται ξανά».

Πυροσβέστες αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν από κάποια μέτωπα χθες.

Οι φωτιές «είναι ανεξέλεγκτες», τόνισε ο Αρτούρο Μοράλες, άλλος εθελοντής πυροσβέστης. «Χρειαζόμαστε βοήθεια», επέμεινε.

Η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε κήρυξε προχθές Τετάρτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διάρκειας 60 ημερών, στους νομούς Σαν Μαρτίν, Αμασόνας και Ουκαγιάλι, υποσχόμενη πως θα κινητοποιηθούν επιπλέον μέσα για να αποτραπεί ο κίνδυνος να εξαπλωθούν περαιτέρω τα μέτωπα.

«Κινητοποιούμε κάθε πόρο που διαθέτουμε», διαβεβαίωσε η πρόεδρος Μπολουάρτε σε ομιλία της, απαιτώντας παράλληλα αγρότες να σταματήσουν να κάνουν καύσεις σε βοσκότοπους, καθώς όπως εξήγησε η κατάσταση συχνά ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.

🟢 State of Emergency Declared in Peru Due to Wildfires

Local media report that Peru is facing the “largest wildfires of this century,” prompting authorities to declare a state of emergency. The fires have ravaged vast areas, threatening ecosystems and forcing evacuations. pic.twitter.com/yYB72IOvwc

— DI MONAK 🌍 (@ILordOfCruise) September 10, 2024