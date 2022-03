Περού: Κατολίσθηση «κατάπιε» χωριό χτισμένο σε πλαγιά ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 15 άτομα αγνοούνται ύστερα από κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τρίτη σε χωριό του βόρειου Περού. Το χωριό ήταν κατασκευασμένο στην πλαγιά λόφου με αποτέλεσμα οι τεράστιοι όγκοι να παρασύρουν ό,τι βρέθηκε στο πέρασμά τους.

«Υπολογίζουμε ότι από δεκαπέντε ως είκοσι άνθρωποι αγνοούνται», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Χοσέ Γαβίδια κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην περιοχή το βράδυ της Τρίτης, περίπου δέκα ώρες μετά την κατολίσθηση.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, ανάμεσα στους ανθρώπους που αγνοούνται είναι τουλάχιστον τρία παιδιά.

#BREAKING #PERU

🔴 PERU:#VIDEO TERRIFYING LANDSLIDE IN PATAZ PROVINCE, IN LA LIBERTAD, BURIED AT LEAST 60 HOMES!

On March 15, the landslide of the #Ratamas Hill occured in #Pataz in #Libertad region.

Casualities unknown yet.#BreakingNews #Landslide #Deslizamiento #Disaster pic.twitter.com/TYvSfYcWcf

— loveworld (@LoveWorld_Peopl) March 15, 2022