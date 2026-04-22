Περού: Παραίτηση του Υπουργού Άμυνας, δείτε τον λόγο

22 Απρ. 2026 18:59
Pelop News

Κυβερνητικές εξελίξεις στο Περού, καθώς ο υπουργός Άμυνας του Περού Κάρλος Ντίας παραιτήθηκε από τη θέση του, εξαιτίας της απόφασης του προσωρινού προέδρου Χοσέ Μπαλκάσαρ να αναβάλει την αγορά αεροσκαφών F-16 από τις ΗΠΑ.

Ο Μπαλκάσαρ, ο οποίος αποχωρεί από τον προεδρικό θώκο τον Ιούλιο, έχει δηλώσει πως η αγορά αναβάλλεται μέχρι να αναλάβει η επόμενη κυβέρνηση.

Οι διαπραγματεύσεις του Περού με διαφορετικές εταιρείες προκειμένου να εκσυγχρονίσει τον στόλο των μαχητικών του αεροσκαφών Mirage 2000 και MiG-29 που είχε αγοράσει τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 μετρούν πλέον πολλά χρόνια.

Το Περού στοχεύει να αγοράσει εντέλει 24 μαχητικά αεροσκάφη, ωστόσο μια πρώτη συμφωνία αφορά 12 αεροσκάφη.

Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν

Μεταξύ των εταιρειών που κατέθεσαν προσφορά ήταν η αμερικανική Lockheed Martin. Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πώληση αεροσκαφών F-16 και την παροχή σχετικής στήριξης στο Περού τον Σεπτέμβριο του περασμένου χρόνου, με τη Lockheed Martin, μαζί με τις General Electric Aerospace και ⁠RTX Corp. Η συμφωνία έχει ύψος μέχρι 3,42 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως είχε πει το Πεντάγωνο εκείνη την εποχή.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ο Μπαλκάσαρ ακύρωσε την τελετή υπογραφής συμβολαίων για την αγορά των F-16 λίγες ώρες προτού την προγραμματισμένη ημερομηνία της 17ης Απριλίου, επικαλούμενος ανησυχίες ότι θα δεσμεύσει την επόμενη κυβέρνηση σε μια πολύ μεγάλη αμυντική αγοραπωλησία. Η κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως πως αναμενόταν να πραγματοποιηθεί τελετή υπογραφής συμβολαίων.

Η αμερικανική πρεσβεία στη Λίμα προς το παρόν δεν έχει ανταποκριθεί σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:09 Υπέρ της πώλησης του κατασχεμένου ιρανικού και ρωσικού πετρελαίου σε ευάλωτες χώρες ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ
21:00 Κάθε μέρα μάς λένε ψέματα
20:52 Τουρκία: Προφυλακίστηκε πρώην κυβερνήτης για συγκάλυψη σε υπόθεση εξαφάνισης φοιτήτριας
20:44 Η γιορτή της μπύρας επιστρέφει: Το φεστιβάλ World of Beer έρχεται για 3η χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ, με μπύρα, μουσική και γεύσεις από όλη την Ελλάδα
20:36 Καρκίνος όρχεων: Τα συμπτώματα και η σημασία της πρόληψης
20:28 46ο LATSIS PARTS Rally AXAIOS: Πάμε σαν άλλοτε
20:20 Καιρός: Επιδείνωση την Πέμπτη με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά
20:12 Πλεύρης για μεταναστευτικό: Αν υπάρξει έξαρση ροών, θα κλιμακώσουμε τα μέτρα
20:04 Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ο Τραμπ θεωρεί την Ελλάδα βασικό στρατηγικό εταίρο
19:56 Η δημοσιότητα των πλειστηριασμών ως εγγύηση δικαιοσύνης.
19:50 Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε plan b αν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί, καμία χώρα δεν θα τα καταφέρει χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη
19:41 Eurovision: Πάνω από 1000 καλλιτέχνες ζητούν μποϊκοτάζ λόγω του Ισραήλ
19:35 Ράμα: Συνυποσχετικό παραπομπής της ελληνοαλβανικής διαφοράς στη Χάγη για ΑΟΖ
19:26 Τέλος η σεζόν για Απόλλωνα, στα ημιτελικά ο Προμηθέας 2014
19:21 Ευρωλίγκα: Οι ημερομηνίες για τους αγώνες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού
19:13 Eurovision 2026: Η πρώτη δεκάδα των στοιχημάτων, που βρίσκεται το «Ferto»
19:05 «Νταντάδες της Γειτονιάς»: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
18:59 Περού: Παραίτηση του Υπουργού Άμυνας, δείτε τον λόγο
18:54 Ηλιούπολη: Παραδόθηκε ο οδηγός που αναζητούνταν για το θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσικλετιστή
18:50 62.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές στο Λίβανο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ