Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν

Μια ακόμα κλήση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ η οποία κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να «εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν» μετά την μερική άρση των περιορισμών στον εναέριο χώρο.

Η Ουάσιγκτον προειδοποίησε επίσης τους πολίτες της ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να τους εμποδίσει να φύγουν ή να τους επιβάλει «τέλος εξόδου» αν αποφασίσει να τους επιτρέψει τη διέλευση.

«Από τις 21 Απριλίου, ο εναέριος χώρος του Ιράν έχει ανοίξει εν μέρει. Οι Αμερικανοί πολίτες θα πρέπει να εγκαταλείψουν το Ιράν αμέσως, να παρακολουθούν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για τις τελευταίες εξελίξεις και να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πτήσεις από το Ιράν», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Από ποιες χώρες δεν πρέπει να προσπαθήσουν να φύγουν οι Αμερικανοί οδικώς

Στους Αμερικανούς πολίτες, η κυβέρνηση προτείνει ακόμα τη διαφυγή οδικώς, τονίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν χώρες που συνορεύουν με το Ιράν και πρέπει να αποφύγουν.

