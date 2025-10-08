Περπάτησαν μαζί για το Ευ ζην ΕΣΠΦΑΑΠ και Καλλιπάτειρα Πάτρας: Ένα πέρασμα που ενώνει σώμα, ψυχή και κοινότητα

Με κέφι, ενέργεια και στόχο την ευεξία, δεκάδες πολίτες κάθε ηλικίας συμμετείχαν στο «2ο Πέρασμα της Γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου», μετατρέποντας τη διαδρομή σε μια γιορτή υγείας, άθλησης και ανθρώπινης σύνδεσης.

08 Οκτ. 2025 18:07
Pelop News

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Οκτωβρίου το «2ο Πέρασμα της Γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου Χαρίλαος Τρικούπης» που διοργάνωσαν ο Επιστημονικός Σύλλογος Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πατρών και το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών «Καλλιπάτειρα» παράρτημα Πάτρας.

Στη δράση, η οποία είχε στόχο την αύξηση της κινητικής δραστηριότητας, την ευαισθητοποίηση για το ευ ζην και την ανάπτυξη της γενικής φυσικής κατάστασης, συμμετείχαν αρκετοί συμπολίτες μας κάθε ηλικίας.

Οι συμμετέχοντες έστειλαν μήνυμα για έναν υγιεινό τρόπο ζωής, ο οποίος συνδέει τον αθλητισμό με την καθημερινότητά μας με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των πολιτών όλων των ηλικιών.

Το 2ο Πέρασμα της Γέφυρας ξεκίνησε από τη δυτική προβλήτα του Ρίου και οι περιπατητές αφού διέσχισαν τη Γέφυρα έφθασαν στο Αντίρριο, όπου μετά από μία σύντομη περιήγηση στην περιοχή επέστρεψαν στο Ρίο.
Oi συμμετέχοντες των δύο διοργανωτών Συλλόγων, ανανέωσαν το ραντεβού τους για το 3ο Πέρασμα της Γέφυρας, την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου 2026.

