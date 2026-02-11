Πεσκόφ: «Δεν θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Κρεμλίνου στο συμβούλιο Ειρήνης»

Το Κρεμλίνο δεν προτίθεται να λάβει μέρος στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον, ενώ η σχετική στάση της Μόσχας εξακολουθεί να βρίσκεται υπό επεξεργασία από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στο ρωσικό μέσο RTVI ότι «από το Κρεμλίνο δεν προγραμματίζει να συμμετάσχει κανείς», προσθέτοντας πως «το ζήτημα του Συμβουλίου εξακολουθεί να εξετάζεται στο υπουργείο Εξωτερικών».

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, είχε επισημάνει ότι η Μόσχα διαμορφώνει ακόμη τη θέση της απέναντι στο Συμβούλιο Ειρήνης. Όπως ανέφερε, η ρωσική πλευρά λαμβάνει υπόψη «την επιφυλακτική στάση που τήρησαν πολλές χώρες τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

