Πεσκόφ: «Δεν ξέρω πότε και που θα πραγματοποιηθούν νέες συνομιλίες»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιώσει πότε και πού θα πραγματοποιηθεί ο νέος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία.

Νωρίτερα την Παρασκευή, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε, επικαλούμενο πηγή, ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από τη Ρωσία, την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

