Πεσκόφ: «Είμαστε ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις με τους Ουκρανούς»

Το Κρεμλίνο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έναρξη των άμεσων επαφών μεταξύ Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι, με τον εκπρόσωπο του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ να τονίζει πως η Μόσχα είναι ανοιχτή στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το Κίεβο.

«Σίγουρα, οι εργασίες για τον τερματισμό της σύρραξης βρίσκονται σε εξέλιξη. Και είναι θετικό το γεγονός ότι ξεκίνησαν με άμεσες επαφές», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους την Τετάρτη.

«Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν, έχουμε συμφωνήσει σε αυτό, ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από την εποικοδομητική προσέγγιση των συνομιλητών. Η Ρωσία παραμένει ανοιχτή στη διαδικασία διαπραγματεύσεων» πρόσθεσε.

