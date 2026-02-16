Πεσκόφ: Το εδαφικό της Ουκρανίας στην ατζέντα των συνομιλιών

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι τα «κύρια ζητήματα», όπως τα αποκάλεσε, θα συζητηθούν στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία που θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα στη Γενεύη, συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού, σημειώνει το Reuters.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο σύμβουλος του Πούτιν Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Ιγκόρ Κοστιούκοφ και ο ειδικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



