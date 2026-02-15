«Πετάνε» οι κολυμβητές της ΝΕΠ στο ΟΑΚΑ – Φωτογραφίες

Η κολυμβητική ομάδα της ΝΕΠ τα πηγαίνει περίφημα στο Χειμερινό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας Παίδων-Kορασίδων (Κ15/16) και Εφήβων-Νεανίδων (Κ17/18).

15 Φεβ. 2026 12:21
Pelop News

Αρκετά καλή η εμφάνιση των κολυμβητών-τριών της ΝΕΠ και τη δεύτερη μέρα των αγώνων του Χειμερινού Πρωταθλήματος Νοτίου Ελλάδας Παίδων-Kορασίδων (Κ15/16) και Εφήβων-Νεανίδων (Κ17/18), που συνεχίζεται στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι.

Κατά τις δύο σημερινές αγωνιστικές ενότητες οι αθλητές-τριες της ΝΕΠ είχαν πολύ καλή παρουσία που έφερε και μία ακόμα θέση στο βάθρο. Συγκεκριμένα στα 800μ. ελεύθ. Παίδων ο Αγγελος Καρακάσης με χρόνο 08:44.35 ήταν 3ος και πήρε ένα ακόμα χάλκινο μετάλλιο, ενώ λίγο αργότερα η Ηρα Καραγιάννη έχασε για πολύ λίγο (0,08 του δευτερολέπτου) το μετάλλιο στα 50μ. πρόσθ. Κορασίδων καθώς ήταν 4η με χρόνο 34.93. Επίσης, η ίδια κολυμβήτρια είχε και 6η θέση στα 100μ. πρόσθ. Κορασίδων με χρόνο 01:16.31. Πολύ καλή και η παρουσία των: Μαριάννα Κατσαντώνη (Νεάνιδα Β΄) στα 50μ. και στα 100μ. πρόσθ. Νεανίδων με χρόνους 36.89 και 01:20.65 αντίστοιχα και Δημήτρη Πασβαντίδη (Παίδας Β΄) στα 800μ. ελεύθ. Παίδων με χρόνο 09:34.81. Συγχαρητήρια στους αθλητές-τριες της ΝΕΠ και την προπονήτριά τους Λίνα Μαστροπάσκουα.

