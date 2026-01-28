«Πετάξτε ψηλά αετοί», συγκλονίζουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ για τα θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία

Οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» δεν ξέχασαν τους 7 φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τρομακτικό δυστύχημα

«Πετάξτε ψηλά αετοί», συγκλονίζουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ για τα θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία
28 Ιαν. 2026 19:50
Pelop News

Πανό για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα στη Ρουμανία ύψωσαν στο Άμστερνταμ οι φίλοι του Ολυμπιακού.

«Από την Έδεσσα το νοικιάσαμε το βανάκι. Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μια στιγμή», αποκαλύψεις από τη Ρουμανία του τραυματία οπαδού του ΠΑΟΚ

Χιλιάδες οπαδοί της ομάδας του Πειραιά έχουν συγκεντρωθεί σε κεντρικό σημείο της πόλης και από εκεί θα ξεκινήσουν για το γήπεδο εκεί όπου στις 22:00 ο Ολυμπιακός παίζει με τον Άγιαξ για το Champions League.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού «ανέβασαν» πανό που έγραφε «Πετάξτε ψηλά αετοί» τιμώντας έτσι την μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ που έφυγαν τόσο πρόωρα από τη ζωή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
