Πέθανε ο 57χρονος αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, δυστυχώς κατέληξε.

22 Μαρ. 2026 15:52
Pelop News

Τραγική κατάληξη είχε το συμβάν που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων, καθώς ο 57χρονος αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε υπέκυψε τελικά στα τραύματά του, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο πριν τις 08:00 το πρωί ο αστυνόμος Α’ αυτοπυροβολήθηκε ενώ βρισκόταν εντός του Αστυνομικού Μεγάρου.

Αμέσως μετά, διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», το οποίο εφημέρευε, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.

Ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου δυστυχώς κατέληξε.

