Πέθανε ο αγαπημένος ηθοποιός Robert Trebor

Ο αγαπημένος ηθοποιός, Robert Trebor, πέθανε σε ηλικία 71 ετών. Υποδύθηκε τον κατά συρροή δολοφόνο γνωστό ως «Son of Sam» στην τηλεταινία του CBS και τον πανούργο έμπορο «Salmoneus» στις σειρές «Hercules: The Legendary Journeys« και «Xena: Warrior Princess».

«Ο Trebor πέθανε στις 11 Μαρτίου στο Ιατρικό Κέντρο του Λος Άντζελες από σηψαιμία», δήλωσε η σύζυγός του, Deirdre Hennings, στο «The Hollywood Reporter». Αφού έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του εκατοντάδες θαυμαστές του έσπευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να εκφράσουν τη θλίψη τους. Ο ηθοποιός, είχε διαγνωστεί με λευχαιμία το 2012 και ένα χρόνο αργότερα είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων.

Ο Robert Alan Schenkman γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια στις 7 Ιουνίου 1953. Ήταν το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Ο πατέρας του, Gerald, προμήθευε υλικά για τον αμερικανικό στρατό και η μητέρα του, Edith, ήταν νοικοκυρά. Από μικρός συνέθετε μουσική, σκηνοθετούσε ταινίες μικρού μήκους και έγραφε κριτικές για ταινίες και θεατρικές παραστάσεις στο περιοδικό «Scholastic».

Πορεία στην υποκριτική

Στον κινηματογράφο, ο χαρισματικός ηθοποιός συμμετείχε σε ταινίες όπως το «52 Pickup» (1986) του John Frankenheimer, το «Making Mr. Right» (1987) της Susan Seidelman, το «Talk Radio» (1988) του Oliver Stone και το «Hail, Caesar!» (2016) των αδελφών Coen, όπου είχε τον τελευταίο του ρόλο, ως παραγωγός ταινιών.

Το 1985, χρονιά-ορόσημο για την καριέρα του, εμφανίστηκε ως ρεπόρτερ στο «The Purple Rose of Cairo» του Woody Allen, ως παιδί για θελήματα στο «Turk 182» του Bob Clark και ως ο διαβόητος δολοφόνος David Berkowitz (γνωστός ως «Son of Sam») στην τηλεταινία «Out of the Darkness».

Σε συνέντευξή του το 2003, ο Trebor είχε δηλώσει ότι η ερμηνεία του ως Berkowitz ήταν «συναισθηματικά και σωματικά εξαντλητική», κυρίως γιατί τα πρωινά δούλευε για την τηλεταινία και τα βράδια έπαιζε κωμωδία σε παράσταση εκτός Broadway, με αποτέλεσμα κάποιες μέρες να δουλεύει 18 ώρες.

Υποδύθηκε τον υλιστή «Salmoneus» στην τηλεταινία «Hercules and the Lost Kingdom» (1994) και σε 20 επεισόδια της σειράς «Hercules: The Legendary Journeys». Στη συνέχεια, εμφανίστηκε και στη σειρά «Xena: Warrior Princess» με τη Lucy Lawless σε τέσσερα επεισόδια από το 1996 έως το 1999.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Trebor σκηνοθέτησε και ένα επεισόδιο του «Hercules» το 1997.

Στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες «The Shadow» (1994), «Jiminy Glick in Lalawood» (2004) και τηλεοπτικές εμφανίσεις σε σειρές όπως «Miami Vice», «Simon & Simon», «Frank’s Place», «Murphy Brown», «Baywatch», «Empty Nest», «Night Court», «Tales From the Crypt» και «The Young Indiana Jones Chronicles».

