Πέθανε ο Χοσέ Σανταμαρία, θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 96 ετών άφησε ο Χοσέ Εμίλιο Σανταμαρία, ένας από τους μεγάλους θρύλους της Ρεάλ Μαδρίτης και μια από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η ίδια η ισπανική ομάδα, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που ταυτίστηκε με την πιο λαμπρή περίοδο της ιστορίας της.

Ο Σανταμαρία υπήρξε βασικός πυλώνας της αμυντικής γραμμής της Ρεάλ Μαδρίτης σε μια εποχή που ο σύλλογος κυριαρχούσε απόλυτα στην Ισπανία και στην Ευρώπη. Με τη φανέλα των Μαδριλένων κατέκτησε τέσσερα Κύπελλα Πρωταθλητριών και έξι πρωταθλήματα Ισπανίας, αποτελώντας ένα από τα μόνιμα και πιο αξιόπιστα στηρίγματα της ομάδας εκείνης της περιόδου. Δημοσιεύματα και επίσημες αναφορές τον κατατάσσουν σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες μορφές της χρυσής γενιάς του συλλόγου.

Πριν από τη μεγάλη του διαδρομή στη Ρεάλ, είχε ήδη γράψει τη δική του ιστορία στην Ουρουγουάη, αγωνιζόμενος με τη Νασιονάλ. Σε διεθνές επίπεδο φόρεσε αρχικά τη φανέλα της εθνικής Ουρουγουάης και συμμετείχε στο Μουντιάλ του 1954, ενώ αργότερα αγωνίστηκε και με την Ισπανία, εκπροσωπώντας τη χώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1962. Η διπλή αυτή διεθνής διαδρομή τον κατέστησε μία από τις ξεχωριστές περιπτώσεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου εκείνης της εποχής.

Comunicado Oficial: fallecimiento de José Emilio Santamaría. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 15, 2026

Από τη Ρεάλ στους πάγκους

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ο Σανταμαρία συνέχισε στο ποδόσφαιρο από διαφορετικό ρόλο, ακολουθώντας την προπονητική. Εργάστηκε στην Εσπανιόλ για σειρά ετών, ενώ πέρασε και από την εθνική Ισπανίας, την οποία καθοδήγησε σε διαφορετικές περιόδους. Ετσι, η παρουσία του στο ισπανικό ποδόσφαιρο δεν περιορίστηκε μόνο στην εποχή της δόξας του ως παίκτης, αλλά επεκτάθηκε και στη μεταποδοσφαιρική του πορεία.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, τον χαρακτήρισε μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία του συλλόγου και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο θάνατός του κλείνει ένα ακόμη κεφάλαιο από τη γενιά παικτών που έχτισαν τον ευρωπαϊκό μύθο των «μερένγκες» και σημάδεψαν καθοριστικά το άθλημα στον 20ό αιώνα.

