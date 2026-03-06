Πέθανε ο Δημήτρης Τσιγκούνης – Ιστορικό στέλεχος της ΝΔ και επί 28 χρόνια δήμαρχος Λεωνιδίου

Τη θλίψη της για τον θάνατο του Δημήτρη Τσιγκούνη, ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας και επί σειρά ετών δημάρχου Λεωνιδίου Αρκαδίας, εξέφρασε με ανακοίνωσή της η ΝΔ. Ο εκλιπών άφησε ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και στην πορεία της παράταξης.

Πέθανε ο Δημήτρης Τσιγκούνης – Ιστορικό στέλεχος της ΝΔ και επί 28 χρόνια δήμαρχος Λεωνιδίου
06 Μαρ. 2026 12:03
Pelop News

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Τσιγκούνης, ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και ένας από τους μακροβιότερους δημάρχους της χώρας, έχοντας υπηρετήσει τον Δήμο Λεωνιδίου Αρκαδίας για σχεδόν τρεις δεκαετίες. Την είδηση του θανάτου του συνόδευσε ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για την απώλειά του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Δημήτρης Τσιγκούνης γεννήθηκε το 1944 και σπούδασε οικονομολόγος. Από νεαρή ηλικία ανέπτυξε έντονη αντιδικτατορική δράση, ενώ εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της.

Σημαντικό σταθμό στην πολιτική του πορεία αποτέλεσε η θητεία του στην ΟΝΝΕΔ, της οποίας διετέλεσε πρόεδρος από το 1978 έως το 1982. Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, η περίοδος εκείνη αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ιδεολογική και οργανωτική ισχυροποίηση της νεολαίας του κόμματος.

Η μακρά θητεία στον Δήμο Λεωνιδίου

Το 1982 εξελέγη δήμαρχος Λεωνιδίου Αρκαδίας, αξίωμα στο οποίο παρέμεινε για 28 χρόνια. Επανεκλέχθηκε συνολικά σε επτά συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις (1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002 και 2006), γεγονός που τον κατέστησε τον δήμαρχο με τη μεγαλύτερη συνεχόμενη θητεία στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της μακράς παρουσίας του στην τοπική αυτοδιοίκηση, εργάστηκε –όπως επισημαίνεται– με συνέπεια και αποτελεσματικότητα για την ανάπτυξη της περιοχής του, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση των συμπολιτών του.

Το μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας

Στην ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία τονίζει ότι ο Δημήτρης Τσιγκούνης υπήρξε σταθερά παρών στους αγώνες της παράταξης, επιδεικνύοντας πίστη στις αρχές και τις αξίες της.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και σεβασμό ένα ιστορικό της στέλεχος, τον Δημήτρη Τσιγκούνη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Το κόμμα υπογραμμίζει ακόμη ότι ξεχώρισε για την αφοσίωση, τη μαχητικότητα και το ήθος του, ενώ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους οικείους του.

