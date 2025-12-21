Πέθανε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Ξενοφών Ζηκίδης

Τα ξημερώματα της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου 2025 έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Ξενοφών Ζηκίδης, σε ηλικία 67 ετών.

Γεννημένος στον Πειραιά το 1958, ξεκίνησε την καριέρα του ως συντάκτης και εκφωνητής δελτίων ειδήσεων στο ραδιόφωνο «Άστρα» της Κύπρου, ενώ παράλληλα εργάστηκε ως πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» και το περιοδικό «Κυπριακή Αγορά».

Από το 1996 έως το 1999 ήταν πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα «Πρωινή της Νέας Υόρκης». Από το 2000 μέχρι τη συνταξιοδότησή του υπηρέτησε ως πολιτικός συντάκτης στην ΕΡΤ και τη ΝΕΤ, ενώ διετέλεσε αρχισυντάκτης δελτίων ειδήσεων και αναπληρωτής Διευθυντής εκδόσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ χαρακτήρισε τον Ξενοφώντα Ζηκίδη δημοσιογράφο με επαγγελματική επάρκεια, εντιμότητα και άψογη συναδελφική συμπεριφορά. Οι συνάδελφοί του τον είχαν αναδείξει επανειλημμένα εκπρόσωπό τους, ενώ είχε σημαντική συνεισφορά στον αγώνα για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων της ΕΡΤ.

Η ΕΣΗΕΑ εκφράζει συλλυπητήρια στους οικείους του, ιδιαίτερα στα δύο παιδιά του. Τα στοιχεία της κηδείας θα ανακοινωθούν σύντομα.

