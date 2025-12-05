Πέθανε ο εμβληματικός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι

Ήταν ο σχεδιαστής του Μουσείου Γκούγκενχαιμ στο Μπιλμπάο

Πέθανε ο εμβληματικός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι
05 Δεκ. 2025 22:45
Pelop News

Στα 96 του χρόνια «έφυγε» από τη ζωή ο Καναδοαμερικανός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι, που σχεδίασε σειρά κτιρίων αφού αψήφησαν τις συμβάσεις και τον έκαναν έναν από τους επιδραστικούς σχεδιαστές της γενιάς του.

Γεννήθηκε το 1929 στο Τορόντο. Με την οικογένειά του εγκαταστάθηκαν στη νότια Καλιφόρνια όπου και σπούδασε αρχιτεκτονική, χωρίς πάντως να ολοκληρώσει ένα μεταπτυχιακό στο σχέδιο από το Χάρβαρντ.

Ο Γκέρι εκτέλεσε περισσότερα από 150 έργα σε όλο τον κόσμο. Στα πιο γνωστά του συγκαταλέγονται το Walt Disney Concert Hall στο Λος Άντζελες και το Jay Pritzker Pavilion στο Σικάγο.

Ίσως το κορυφαίο έργο του ήταν το Μουσείο Γκούγκενχαιμ στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, το οποίο θεωρείται από μία από τις καλύτερες κατασκευές του 20ού αιώνα. Βοήθησε μάλιστα να αναζωογονηθεί η οικονομία της πόλης.

Το κτίριο, που ολοκληρώθηκε το 1997, είναι κατασκευασμένο από τιτάνιο, ασβεστόλιθο και γυαλί. Στη μορφή του κυριαρχούν οι σπειροειδείς επιφάνειες που δημιουργούν μια αίσθηση κίνησης.

Ο Γκέρι, όπως σημειώνει η Toronto Star, συχνά χρησιμοποιούσε μοναδικά υλικά στα έργα του που έμοιαζαν με γλυπτά. Οι κατασκευές του ήταν καμπυλόγραμμες, σχεδόν σαν γλυπτά. «Με ρωτούν αν είμαι καλλιτέχνης ή αρχιτέκτονας, αλλά νομίζω ότι είναι το ίδιο», έλεγε το 1987.

Συνέχισε να εργάζεται -έστω και επιλεκτικά- ως τα τελευταία χρόνια της ζωής του, πολλές φορές σε έργα «κοινωνικής δικαιοσύνης».
Ο Γκέρι πέθανε την Παρασκευή στο σπίτι του στην Καλιφόρνια έπειτα από σύντομη αναπνευστική ασθένεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:55 Διατροφή: Μεγάλη προσοχή, το λάθος που εξασθενεί μυαλό και ανοσοποιητικό!
22:45 Πέθανε ο εμβληματικός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι
22:36 Γενική Συνέλευση της Κεντρική ‘Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας: Αποκέντρωση στην ανάπτυξη, ΦΩΤΟ
22:35 Ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε το βραβείο ειρήνης της FIFA στην κλήρωση του Μουντιάλ 2026
22:25 Τσιάρας: «Η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοικτή για συντεταγμένο διάλογο με τους αγρότες»
22:14 Κινητοποιήσεις αγροτών: Δικογραφία για τον οδηγό τρακτέρ που κινήθηκε απειλητικά κατά αστυνομικών στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών
22:03 «Δεν θα κατέβω στις επόμενες εκλογές, δεν θέλω να γίνω Πούτιν ή Μαδούρο», ο Λαπόρτα για τον προεδρικό θώκο στη Μπαρτσελόνα
21:51 Νέα δεδομένα με αποκαλύψεις για τους «τιμωρούς παιδόφιλων», επιθέσεις «καρμπόν» με άγριο ξυλοδαρμό 48χρονου
21:40 Η κλήρωση των Ομίλων του Μουντιάλ 2026, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
21:30 Καιρός: Οι περιοχές που παραμένουν στο «κόκκινο», που συνεχίζει να χτυπά η κακοκαιρία Byron
21:21 Λευκά τριαντάφυλλα στο τελευταίο αντίο στο 24χρονο παλικάρι, βουβός πόνος στη Μακρυνεία, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:10 Σκότωσε τον γείτονά του που προσπάθησε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα και αθωώθηκε!
20:59 Τι ακριβώς θέλει ο Προμηθέας;
20:55 Με Ατανασίεβιτς και χρώμα Πάτρας ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την κατάκτηση του League Cup «Νίκος Σαμαράς»
20:45 Ένταση στον κόμβο της ΒΙΠΕ, ΙΧ πέρασε το μπλόκο και τραυμάτισε αγρότη
20:40 Ρούμπιο: Καταγγέλλει το πρόστιμο της ΕΕ κατά του X ως «επίθεση στον αμερικανικό λαό»!
20:29 Πατέρας και κόρη στα δικαστήρια, τη χτύπησε με γροθιά!
20:19 Αγρότες: Παραμένουν σε θέση μάχης και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη την Ελλάδα! ΒΙΝΤΕΟ
20:07 Δυνατός σεισμός ανάμεσα σε Κρήτη και Αντικύθηρα
19:54 Πάτρα: Αγρότες από τη Δ. Αχαΐα έκλεισαν την Πατρών-Πύργου στον κόμβο της ΒΙ.ΠΕ.! ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ