Πέθανε ο εμβληματικός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι

Στα 96 του χρόνια «έφυγε» από τη ζωή ο Καναδοαμερικανός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι, που σχεδίασε σειρά κτιρίων αφού αψήφησαν τις συμβάσεις και τον έκαναν έναν από τους επιδραστικούς σχεδιαστές της γενιάς του.

Γεννήθηκε το 1929 στο Τορόντο. Με την οικογένειά του εγκαταστάθηκαν στη νότια Καλιφόρνια όπου και σπούδασε αρχιτεκτονική, χωρίς πάντως να ολοκληρώσει ένα μεταπτυχιακό στο σχέδιο από το Χάρβαρντ.

Ο Γκέρι εκτέλεσε περισσότερα από 150 έργα σε όλο τον κόσμο. Στα πιο γνωστά του συγκαταλέγονται το Walt Disney Concert Hall στο Λος Άντζελες και το Jay Pritzker Pavilion στο Σικάγο.

Ίσως το κορυφαίο έργο του ήταν το Μουσείο Γκούγκενχαιμ στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, το οποίο θεωρείται από μία από τις καλύτερες κατασκευές του 20ού αιώνα. Βοήθησε μάλιστα να αναζωογονηθεί η οικονομία της πόλης.

Το κτίριο, που ολοκληρώθηκε το 1997, είναι κατασκευασμένο από τιτάνιο, ασβεστόλιθο και γυαλί. Στη μορφή του κυριαρχούν οι σπειροειδείς επιφάνειες που δημιουργούν μια αίσθηση κίνησης.

Ο Γκέρι, όπως σημειώνει η Toronto Star, συχνά χρησιμοποιούσε μοναδικά υλικά στα έργα του που έμοιαζαν με γλυπτά. Οι κατασκευές του ήταν καμπυλόγραμμες, σχεδόν σαν γλυπτά. «Με ρωτούν αν είμαι καλλιτέχνης ή αρχιτέκτονας, αλλά νομίζω ότι είναι το ίδιο», έλεγε το 1987.

Συνέχισε να εργάζεται -έστω και επιλεκτικά- ως τα τελευταία χρόνια της ζωής του, πολλές φορές σε έργα «κοινωνικής δικαιοσύνης».

Ο Γκέρι πέθανε την Παρασκευή στο σπίτι του στην Καλιφόρνια έπειτα από σύντομη αναπνευστική ασθένεια.

