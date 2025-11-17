Πέθανε ο εμβληματικός Στέφανος Χατζηγιάννης

Εφυγε από τη ζωή ο ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Στέφανος Χατζηγιάννης.

Ο Στέφανος Χατζηγιάννης
17 Νοέ. 2025 22:29
Pelop News

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή ο ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Στέφανος Ι. Χατζηγιάννης.
Ο ομότιμος καθηγητής Στέφανος Ι. Χατζηγιάννης, γεννήθηκε στην Μυτιλήνη και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Mετά την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας στην εσωτερική παθολογία στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός υπό την διεύθυνση του καθηγητή και μετέπειτα ακαδημαϊκού Γ. Μερίκα, μετεκπαιδεύτηκε για 2 έτη στο διασημότερο τότε κέντρο Ηπατολογίας στον κόσμο (Royal Free Hospital, Λονδίνο, 1967-68) υπό την διεύθυνση της Dame Sheila Sherlock.
Το 1970 εξελέγη υφηγητής παθολογίας της Ιατρικής του ΕΚΠΑ και στην συνέχεια υπηρέτησε ως μέλος (1973-1985) και αργότερα ως διευθυντής της Β΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής και του ομώνυμου εργαστηρίου στο Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» (1985-2001).

Πρωτοπόρος της Ηπατολογίας

Ο καθηγητής Στέφανος Χατζηγιάννης υπήρξε ένας πρωτοπόρος κλινικός και ερευνητής στον χώρο της Ηπατολογίας με περισσότερες από 300 διεθνείς δημοσιεύσεις (>37.000 αναφορές, h-index: 83), εισάγοντας και καθιερώνοντας την Ηπατολογία στη χώρα μας ενώ υπήρξε δάσκαλος των περισσοτέρων Ελλήνων Ηπατολόγων.
Η συμβολή της βασικής και κλινικής του έρευνας από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, έτυχε ευρείας διεθνούς αναγνωρίσεως και άσκησε μείζονα επίδραση στην εν συνεχεία ανάπτυξη διαγνωστικών, προληπτικών, θεραπευτικών στρατηγικών και Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, κυρίως για τις ιογενείς ηπατοπάθειες, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Ως διευθυντής της Β΄ Παθολογικής Κλινικής στο ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» συνέβαλλε ώστε να καταστεί η κλινική ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο αναφοράς όχι μόνο στα νοσήματα του Ήπατος αλλά και στα Γαστρεντερολογικά, Μεταβολικά, Αιματολογικά, Ογκολογικά, Ρευματολογικά και άλλα νοσήματα της Παθολογίας.

Η Β΄ Παθολογική Κλινική με το Ομώνυμο Εργαστήριο της υπό την εμπνευσμένη διεύθυνση του, εκπαίδευσε γενιές φοιτητών Ιατρικής του ΕΚΠΑ, ειδικευομένων και ειδικευμένων ιατρών στην Παθολογία προσφέροντας τους ταυτόχρονα την δυνατότητα για κλινική και βασική έρευνα. Ένας μεγάλος αριθμός αυτών των ιατρών κατέχει πλέον διακεκριμένες θέσεις σε Ακαδημαϊκά Κέντρα ή εργάζονται στο δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ο καθηγητής Στέφανος Ι. Χατζηγιάννης είχε διατελέσει διευθυντής του τομέα παθολογίας και αντιπρόεδρος της Ιατρικής του ΕΚΠΑ (1991-1993) καθώς και πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μεταδοτικών Νόσων του Ήπατος, του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur, της Εθνικής Επιτροπής Ιογενούς Ηπατίτιδας του Υπουργείου Υγείας και της Επιτροπής Ιογενούς Ηπατίτιδας του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Επιπλέον, είχε διατελέσει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την Μελέτη του ‘Ηπατος (EASL) και το 2007 στη Γενική Συνέλευση της αναδείχθηκε Επίτιμος Πρόεδρος του Διεθνούς Συνεδρίου Ηπατολογίας. Για το επιστημονικό και ερευνητικό του έργο έχει τιμηθεί με πολλά Ελληνικά και Διεθνή βραβεία ενώ το 2015 έλαβε το Αργυρό Μετάλλιο στην Τάξη των Θετικών Επιστημών από την Ακαδημία Αθηνών.
Στις 3 Απριλίου του 2025, η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ τον τίμησε με την έκδοση Τιμητικού Τόμου προς αναγνώριση του έργου του. Δείτε εδώ αναλυτικά.
H κηδεία του θα τελεσθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, 11:00 π.μ. στο Κοιμητήριο Παπάγου.

