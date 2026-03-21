Πέθανε ο ιστορικός παράγοντας του Άρη, Γιώργος Μπουτοβίνος

Υπηρέτησε τόσο την ΠΑΕ όσο και την ΚΑΕ της ομάδας της Θεσσαλονίκης

21 Μαρ. 2026 17:12
Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Άρη, μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μπουτοβίνου.

Ο Άρης θρηνεί, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μπουτοβίνος. Πρόκειται για έναν ιστορικό παράγοντα τόσο της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ όσο και της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης
“Η οικογένεια του ΑΡΗ είναι από σήμερα πιο φτωχή, καθώς έχασε ένα από τα πιο εξέχοντα μέλη της.

Ο Γιώργος Μπουτοβίνος “έφυγε” από τη ζωή.

Ο εκλιπών ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στην ιστορία του ΑΡΗ.

Είχε διατελέσει πρόεδρος στην ΠΑΕ σε μια πολύ δύσκολη εποχή της ομάδας μας, έφορος του τμήματος μπάσκετ στη “χρυσή” εποχή του ΑΡΗ με συμβολή σε ιστορικές στιγμές, όπως η έλευση του Νίκου Γκάλη, αλλά και επί σειρά ετών στέλεχος του Α.Σ. ΑΡΗΣ με προσφορά σε πολλά τμήματα του Συλλόγου μας.

Σύσσωμη η οικογένεια του ΑΡΗ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντα”.

