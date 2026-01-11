Πέθανε ο Παναγιώτης Κορδάς – Θλίψη στην Πάτρα για τον γνωστό έμπορο και οινοποιό

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Παναγιώτης Κορδάς, γνωστός έμπορος και οινοποιός, πατέρας των αδελφών Κορδά που διατηρούν την Cava Kordas στην Πάτρα, στην οδό Γερμανού.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς ο Παναγιώτης Κορδάς υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός και συνδεδεμένος με τον χώρο του εμπορίου και της οινοποιίας, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην επιχειρηματική ζωή της πόλης.

Με πολυετή πορεία στον χώρο, συνέβαλε στη διαμόρφωση της οικογενειακής παράδοσης, την οποία συνεχίζουν σήμερα τα παιδιά του με την επιτυχημένη παρουσία της Cava Kordas, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τους φίλους του κρασιού και των ποιοτικών ποτών στην Πάτρα.

Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, στις 15:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, όπου συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα του απευθύνουν το τελευταίο αντίο.

