Πέθανε ο πρώην νομάρχης Φθιώτιδας και βουλευτής ΝΔ Θανάσης Χειμάρας

Στα 81 του χρόνια «έφυγε» από τη ζωή ο Θανάσης Χειμάρας, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην νομάρχης Φθιώτιδας. Γεννημένος το 1944, εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Φθιώτιδας το 1993, ξεκινώντας μια μακρά πορεία στην τοπική και εθνική πολιτική σκηνή.

Σε ανακοίνωσή τους, τα παιδιά του, Γιώργος και Θέμης Χειμάρας, αποχαιρετούν τον πατέρα τους, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια τη Φθιώτιδα, τόσο από τη θέση του βουλευτή όσο και από εκείνη του νομάρχη.

Όπως τονίζουν, πέρα από τη δημόσια διαδρομή του, για την οικογένειά του υπήρξε πρωτίστως ο άνθρωπος που δίδαξε την αξιοπρέπεια και την αγάπη, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, στις 15:00, από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Λιανοκλάδι, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ.κ. Συμεών.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να ενισχυθεί το έργο του Ορφανοτροφείου Θηλέων Λαμίας και του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδας.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή Φθιώτιδας Αθανάσιο Χειμάρα.

Γεννήθηκε το 1944 στο Λιανοκλάδι Φθιώτιδας. Εργάστηκε στη ΔΕΗ, όπου διατέλεσε επί σειρά ετών εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Διοικητικού και Οικονομικού Προσωπικού.

Από το 1990 μέχρι το 1992 υπηρέτησε ως Νομάρχης Σάμου. Εξελέγη βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σε τρεις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις (1993,1996 και 2000). Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2002 εκλέχτηκε Νομάρχης Φθιώτιδας, θέση στην οποία επανεκλέχτηκε στις εκλογές του 2006.

Στη μακρά πολιτική και επαγγελματική του διαδρομή, ο Αθανάσιος Χειμάρας ανέπτυξε δυναμική δημόσια παρουσία, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και για την Παράταξη, διακρίθηκε για την εντιμότητα, την εργατικότητα και το ήθος του και αγαπήθηκε από τους Φθιωτούς συμπολίτες του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

