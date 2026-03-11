Πέθανε ο σπουδαίος Γιώργος Μαρίνος

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαρίνος, μια από τις πιο ξεχωριστές μορφές της ελληνικής σκηνής, που άφησε έντονο αποτύπωμα στο τραγούδι, το θέατρο και την τηλεόραση. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και σε όσους τον είχαν συνδέσει με μια ολόκληρη εποχή της ελληνικής ψυχαγωγίας.

Ο Γιώργος Μαρίνος τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Δημοσιεύματα των τελευταίων ετών ανέφεραν ότι διέμενε σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ η δημόσια παρουσία του είχε περιοριστεί αισθητά εδώ και μεγάλο διάστημα.

Γεννημένος στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου 1939, ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε τραγουδιστής, ηθοποιός και showman, από τους ανθρώπους που συνέδεσαν το όνομά τους με το ζωντανό σόου στην Ελλάδα. Από νωρίς ακολούθησε τον δρόμο της σκηνής, παρότι το οικογενειακό του περιβάλλον τον προόριζε για μια διαφορετική πορεία.

Η καλλιτεχνική του διαδρομή άρχισε να ξεχωρίζει ήδη από τα πρώτα του βήματα, ενώ η συμμετοχή του στην «Οδό Ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι αποτέλεσε σταθμό στην πορεία του. Στη συνέχεια ακολούθησε μια μακρά παρουσία στο θέατρο, στη μουσική σκηνή και στις μπουάτ της εποχής, χτίζοντας ένα προσωπικό ύφος που συνδύαζε τραγούδι, σάτιρα, πρόζα και σκηνική ενέργεια.

Ο Γιώργος Μαρίνος θεωρήθηκε από πολλούς ο πρώτος μεγάλος showman της ελληνικής διασκέδασης. Με τις ατάκες, τις μιμήσεις, τη θεατρικότητα και την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία, κατάφερε να δημιουργήσει ένα δικό του αναγνωρίσιμο καλλιτεχνικό αποτύπωμα και να ξεχωρίσει σε μια εποχή έντονης δημιουργικότητας για την ελληνική ψυχαγωγία.

Στην τηλεόραση άφησε επίσης το στίγμα του, με πιο χαρακτηριστική τη σύνδεσή του με το «Ciao ANT1», ενώ η συνολική του παρουσία στον χώρο τον κατέστησε μία από τις πιο ιδιαίτερες και αναγνωρίσιμες φιγούρες της ελληνικής showbiz για δεκαετίες.

