Πέθανε ο Σταύρος Πετρακόπουλος

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του γνωστού δημοσιογράφου και στατιστικολόγου του ελληνικού ποδοσφαίρου, Σταύρου Πετρακόπουλου.

Ο Σταύρος Πετρακόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη κι από μικρή ηλικία είχε λατρεία με τα στατιστικά. Ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία και εργάστηκε για πολλά χρόνια στην ΕΡΤ3, ενώ ήταν γνωστός για το πλούσιο στατιστικό αρχείο του για τα αθλητικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



