Πέθανε σε συναυλία ο Αλβανός τραγουδιστής Shpat Kasapi ΒΙΝΤΕΟ

Ο καλλιτέχνης από το Ντίμπρα για περισσότερο από δύο δεκαετίες ήταν ένα από τα πιο αγαπητά ονόματα της αλβανικής σκηνής, κατέληξε παρόλο που δεν υπάρχουν αναφορές ότι είχε προβλήματα υγείας

26 Νοέ. 2025 18:21
Πένθος στην οικογένεια του και θλίψη στην Αλβανία, για τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή Shpat Kasapi, ο οποίος πέθανε σήμερα (26.11.2025) από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 40 ετών, σύμφωνα με αναφορές των αλβανικών μέσων ενημέρωσης.

Ο Αλβανός τραγουδιστής, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν σε συναυλία στη Μπολόνια της Ιταλίας όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και αργότερα ξεψύχησε αφού όπως διαπιστώθηκε υπέστη καρδιακή προσβολή. Ο καλλιτέχνης από το Ντίμπρα της Αλβανίας, ο οποίος για περισσότερο από δύο δεκαετίες ήταν ένα από τα πιο αγαπητά ονόματα της αλβανικής σκηνής, κατέληξε παρόλο που δεν υπάρχουν αναφορές ότι είχε προβλήματα υγείας.

Ο Shpat Kasapi, γεννημένος την 1η Μαΐου 1985 στο Τέτοβο, μεγάλωσε σε μια οικογένεια με καταγωγή από το Ντίμπρα και μουσική παράδοση. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, έγινε μέλος της αλβανικής μουσικής σκηνής, κερδίζοντας μεγάλη δημοτικότητα με το μοντέρνο στυλ και τις ενεργητικές του εμφανίσεις. Τραγούδια όπως «A më do?», «Valle Kosovare», «Dashni pa limit» και «Aroma e saj» έγιναν επιτυχίες που τον έκαναν γνωστό σε όλη την Αλβανία.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Kasapi συμμετείχε σε σημαντικά φεστιβάλ και δημιούργησε συνεργασίες που άφησαν το στίγμα τους στο κοινό. Συνέχισε να είναι ενεργός και παρών στη μουσική, διατηρώντας τη δημοτικότητά του ακόμη και τα τελευταία χρόνια.

Την θλιβερή είδηση για τον θάνατό του, γνωστοποίησε η πρώην σύζυγός του με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. Η Selvije Jao, η οποία χώρισε από τον γνωστό τραγουδιστή νωρίτερα μέσα στο 2025 και μεγάλωνε από κοινού τον 3χρονο γιο τους, Roel, μοιράστηκε πόσο δύσκολο θα είναι να εξηγήσει στο παιδί τους τι συνέβη στον πατέρα του.

«Πώς να εξηγήσω στον Roel ότι ο μπαμπάς δεν είναι πια μαζί μας; Πάντα μου έλεγες ότι θα με αγαπάς μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος… αλλά γιατί πέθανες στα χέρια μου, γιατί μου ράγισες την καρδιά έτσι, ω ζωή;» έγραψε η Jao, σύμφωνα με μια μετάφραση στο Instagram. «… Ο Αλλάχ σε ήθελε κοντά του, αλλά δεν μπορώ να περιμένω να ξυπνήσω και να είσαι εδώ για μας».

Ο Kasapi βρισκόταν στο αποκορύφωμα της καλλιτεχνικής του καριέρας το τελευταίο διάστημα. Το μουσικό βίντεο του τελευταίου του single, N’dahem Sot, έχει περίπου 900.000 προβολές στο YouTube μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης, ενώ ο ίδιος έχει σχεδόν 340.000 ακροατές το μήνα στο προφίλ του στο Spotify.

Ο Izet Mexhiti, δήμαρχος του δήμου Çair της Βόρειας Μακεδονίας, εξήγησε ότι ενώ ο Kasapi δεν θα δημιουργήσει ξανά νέα μουσική, ωστόσο τα τραγούδια του θα ζουν για πάντα.

«Ο ξαφνικός θάνατός του άφησε ένα τεράστιο κενό στην οικογένεια, τους φίλους και όλους όσους εκτιμούσαν την τέχνη του», έγραψε ο Mexhiti σε μια μεταφρασμένη ανάρτηση στο Facebook. «Ο Shpat άφησε πίσω του μια πολύτιμη καλλιτεχνική κληρονομιά και αναμνήσεις που θα παραμείνουν για πάντα στις καρδιές του κοινού. Η μουσική του είναι μια αξία που δεν ξεθωριάζει. Σε αυτή τη δύσκολη μέρα, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια Kasapi, στους συγγενείς και σε ολόκληρη την καλλιτεχνική κοινότητα. Είθε η μνήμη του να είναι αιώνια και να αναπαυθεί εν ειρήνη».

