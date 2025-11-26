Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την καταδίκη του Σαρκοζί

Ο 70χρονος Σαρκοζί καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση επειδή άφησε εν γνώσει του συνεργάτες του να ζητήσουν από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι να χρηματοδοτήσει κρυφά τη νικηφόρα προεκλογική εκστρατεία του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την καταδίκη του Σαρκοζί
26 Νοέ. 2025 16:51
Pelop News

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε σήμερα την καταδίκη του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του για επανεκλογή το 2012.

Ο 70χρονος Σαρκοζί καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση επειδή άφησε εν γνώσει του συνεργάτες του να ζητήσουν από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι να χρηματοδοτήσει κρυφά τη νικηφόρα προεκλογική εκστρατεία του.

Έμεινε τρεις εβδομάδες στη φυλακή καθώς στις 10 Νοεμβρίου δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε την πρόωρη αποφυλάκισή του. Διατάχθηκε ωστόσο να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος, δηλώνει αθώος και έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης, έφεση που θα εκδικαστεί από τις 16 Μαρτίου ως τις 3 Ιουνίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:00 Τραβούν χειρόφρενο και τα ταξί της Πάτρας – Πότε θα απεργήσουν
17:51 Μέλισσα τσίμπησε 50χρονο οδηγό και πέθανε!
17:41 Ο καιρός αγριεύει περισσότερο! Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Δυτική Ελλάδα και όλη τη χώρα
17:28 «Με κατήγγειλαν γιατί τους έπιασα να κλέβουν» ισχυρίζεται ο ιερέας που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 5 ανήλικων αγοριών
17:21 Παραιτήθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς!
17:16 Πιερρακάκης: Πυρήνας της πολιτικής μας η αφαίρεση εμποδίων για τις οικογένειες και τους νέους
17:08 Για τη μετατροπή των συμβάσεων 46 εργαζομένων του ΚΟΔΗΠ από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.
17:00 Πάτρα: Καταγγελία στο pelop.gr για κτίριο της Κανακάρη
16:51 Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την καταδίκη του Σαρκοζί
16:43 Η Ρωσία συμφωνεί για ειρήνη με την Ουκρανία αλλά όχι σε όλα – Σε τι λέει «ναι» ο Πούτιν
16:35 Πετροχημικά με αρνητικό ανθρακικό αποτύπωμα: Η καινοτομία του έργου ECOLEFINS
16:27 Πάτρα: Ο Δήμος ξήλωσε αφίσες στο κέντρο – Μεγάλη επιχείρηση αποκαθήλωσης ΦΩΤΟ
16:19 Μηνύματα από την ΑΑΔΕ σε 100.000 δικαιούχους επιστροφών και επιδοτήσεων να καταχωρήσουν ΙΒΑΝ
16:11 Πάτρα – Νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας»: Στόχος η αύξηση κλινών σε 520
15:58 AOZ Κύπρου – Λιβάνου: Νέο κεφάλαιο για τα ενεργειακά και γεωπολιτικά δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο
15:50 Γέρακας: Συνελήφθη 27χρονος που έτρεχε με 162 χλμ. στην Λεωφόρο Μαραθώνος
15:41 Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τη φωτιά σε ουρανοξύστες ΒΙΝΤΕΟ
15:32 Επιστολή Καραχάλιου σε Κυρανάκη: «Ανοιχτός διάλογος» για το τρένο χωρίς το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας
15:24 Ανανεωμένο σε νέα διεύθυνση το κατάστημα ΔΕΗ στην Καλαμάτα
15:16 Πρώτη συνάντηση για την 1η Γιορτή Αποκριάτικων Παραδοσιακών Δρώμενων από την Ελλάδα και το εξωτερικό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ