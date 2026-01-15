Πέθανε στα 48 της η «κρυφή» κόρη του Φρέντι Μέρκιουρι – Η αποκάλυψη που ήρθε λίγους μήνες πριν

Σε ηλικία 48 ετών πέθανε η γυναίκα που τα τελευταία χρόνια της ζωής της έγινε γνωστή ως η «κρυφή» κόρη του Φρέντι Μέρκιουρι, του θρυλικού frontman των Queen. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η οικογένειά της, αποκαλύπτοντας ότι έδινε επί χρόνια μάχη με μια σπάνια μορφή καρκίνου της σπονδυλικής στήλης.

Η ύπαρξή της κρατήθηκε μυστική επί σχεδόν πέντε δεκαετίες και ήταν γνωστή μόνο στον στενό κύκλο του καλλιτέχνη: στους γονείς και την αδελφή του, στα μέλη του συγκροτήματος και στον έρωτα της ζωής του, τη Mary Austin. Η δημόσια αποκάλυψη έγινε μόλις το περασμένο καλοκαίρι, μέσα από τη βιογραφία Love, Freddie.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο Φρέντι Μέρκιουρι αποκαλούσε την κόρη του «Bibi», αλλά και με τα χαϊδευτικά «trésor» και «little froggie», διατηρώντας μια βαθιά, τρυφερή αλλά απολύτως ιδιωτική σχέση μαζί της. Η συγγραφέας και βιογράφος Lesley-Ann Jones, που έφερε στο φως την ιστορία, έχει αναφέρει ότι ο τραγουδιστής είχε εμπνευστεί από εκείνη σε τραγούδια όπως τα «Bijou» και «Don’t Try So Hard».

Όπως περιγράφεται στο βιβλίο, η γυναίκα γεννήθηκε έπειτα από μια μυστική σχέση που είχε ο Μέρκιουρι το 1976 με τη σύζυγο στενού του φίλου. Η Lesley-Ann Jones έχει δηλώσει ότι διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία DNA που επιβεβαιώνουν πως ο Φρέντι Μέρκιουρι ήταν ο βιολογικός της πατέρας.

Η «Μπίμπι» ζούσε στην Ευρώπη και εργαζόταν ως γιατρός, επιλέγοντας να μείνει μακριά από τη δημοσιότητα σε όλη της τη ζωή. Η ιστορία της ήρθε στο φως μόλις τα τελευταία χρόνια, προσθέτοντας μια άγνωστη, ανθρώπινη διάσταση στον μύθο ενός από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής ιστορίας.

