Πετρέλαιο και βενζίνη κάτω από τα περσινά επίπεδα: Προειδοποιήσεις για αυξήσεις στο ρεύμα

Η χειμερινή περίοδος ξεκινά με ευχάριστα νέα για τα νοικοκυριά, καθώς το πετρέλαιο θέρμανσης και η βενζίνη κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα από πέρυσι, ενώ το ρεύμα παραμένει σταθερό προς το παρόν, με ελαφρές πιέσεις ανόδου στην αγορά χονδρικής.

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης άρχισε την περασμένη Τετάρτη, με τιμές που ξεκινούν από τα 1,09 ευρώ το λίτρο για μεγάλες παραγγελίες στα αστικά κέντρα. Πέρυσι, στην έναρξη της περιόδου, η τιμή ήταν 1,18-1,19 ευρώ πανελλαδικά και περίπου 1,16-1,17 ευρώ στην Αττική. Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος της παραγγελίας και την περιοχή, ενώ αρκετές εταιρείες προσφέρουν εκπτώσεις και άτοκες δόσεις για πληρωμή με πιστωτική κάρτα.

Προς το παρόν, οι παραγγελίες παραμένουν συγκρατημένες, καθώς οι καταναλωτές περιμένουν περαιτέρω πτώση των διεθνών τιμών. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) προβλέπει ότι η αυξημένη προσφορά και η πιο αργή άνοδος της ζήτησης δημιουργούν προϋποθέσεις για μείωση των τιμών, αν και προειδοποιεί ότι οι κυρώσεις στη Ρωσία και η μειωμένη λειτουργία διυλιστηρίων ενδέχεται να ασκήσουν ανοδικές πιέσεις.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και τα καύσιμα κίνησης. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στις αρχές Οκτωβρίου διαμορφώθηκε στα 1,744 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,778 ευρώ πέρυσι, ενώ το ντίζελ κίνησης κοστίζει φέτος 1,538 ευρώ από 1,547 ευρώ πέρυσι.

Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, η μέση τιμή για τον καταναλωτή με φόρους τον Σεπτέμβριο ήταν 22,96 σεντς ανά κιλοβατώρα, κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (25,43 σεντς). Τον ίδιο μήνα πέρυσι, η τιμή στην Ελλάδα ήταν οριακά υψηλότερη, στα 23,02 σεντς.

Ωστόσο, οι τιμές στο Χρηματιστήριο Ενέργειας καταγράφουν άνοδο από τις αρχές Οκτωβρίου, με τη μέση τιμή να φτάνει στα 130,95 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 92,77 ευρώ τον Σεπτέμβριο. Αν η ανοδική αυτή πορεία συνεχιστεί, ενδέχεται να ακολουθήσουν αυξήσεις και στα τιμολόγια λιανικής – αν και όσοι έχουν σταθερά συμβόλαια παραμένουν προς το παρόν προστατευμένοι από τις διακυμάνσεις.

