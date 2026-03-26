Πετρέλαιο: Νέο «άλμα» του Brent καθώς η Μέση Ανατολή φλέγεται

26 Μαρ. 2026 8:04
Σε τροχιά ανεξέλεγκτης ανόδου επέστρεψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, 26 Μαρτίου, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή εξανεμίζει κάθε αισιοδοξία για αποκλιμάκωση. Οι αγορές αντιδρούν με σφοδρότητα στις απειλές του Λευκού Οίκου για σκλήρυνση της στάσης απέναντι στην Τεχεράνη, οδηγώντας το ενεργειακό κόστος σε επίπεδα παγκόσμιου συναγερμού.

Στα ύψη οι διεθνείς δείκτες

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κατέγραψαν άνοδο 1,61%, αγγίζοντας τα 103,87 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και το αμερικανικό αργό (WTI), το οποίο ενισχύθηκε κατά 1,65%, σκαρφαλώνοντας στα 91,81 δολάρια. Η άνοδος αυτή έρχεται παρά την αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο γεωπολιτικός παράγοντας υπερκαλύπτει τα θεμελιώδη μεγέθη της προσφοράς και ζήτησης.

Το «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων

Η πρόταση 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη, η οποία περιλάμβανε τη διακοπή του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, φαίνεται πως έπεσε στο κενό. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, προειδοποίησε για ακόμη σκληρότερα πλήγματα, την ώρα που οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά διακοπεί. Σημειώνεται ότι από το συγκεκριμένο σημείο διέρχεται το 20% της παγκόσμιας προμήθειας αργού και LNG, με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) να κάνει λόγο για τη σοβαρότερη διαταραχή εφοδιασμού που έχει καταγραφεί ποτέ.

Πιέσεις από Ρωσία και Ιράκ

Το εκρηκτικό κοκτέιλ συμπληρώνεται από τα προβλήματα στις εξαγωγές της Ρωσίας, όπου το 40% της ικανότητάς της βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω επιθέσεων drones και δολιοφθορών. Παράλληλα, η παραγωγή στο Ιράκ έχει καταρρεύσει, εντείνοντας το έλλειμμα προσφοράς. Προκειμένου να θωρακιστεί η παγκόσμια αγορά, η Ιαπωνία ζήτησε ήδη από τον ΙΕΑ μια νέα συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί το ράλι των τιμών που απειλεί την παγκόσμια οικονομία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:16 Δυτική Αχαΐα: Ξεκινούν παρεμβάσεις στο δημοτικό οδικό δίκτυο με έργο 122.000 ευρώ
11:14 ΠΑΣΟΚ: Έκανε σποτ για το συνέδριό του το σαρδάμ Τασούλα με το «1981»
11:11 Αμπελόκηποι: Αστυνομικός τραυματίστηκε σε επέμβαση για ακούσια νοσηλεία 35χρονου
11:09 Θύελλα: «Απευθύνουμε κάλεσμα στους φιλάθλους να δώσουν δυναμικό παρών»
11:02 Γαύδος: Πήγαν για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου και εγκλωβίστηκαν στο νησί
11:00 Πάτρα: Στο προαύλιο με το στιλέτο -Στον ανακριτή σήμερα 16χρονος για συμπλοκή
10:56 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα που επιτέθηκε με μαγκούρα σε συμπολίτη του
10:52 Νεκρός ο διοικητής των Φρουρών της επανάστασης;
10:50 Παράταση αιτήσεων για Πρότυπα, Πειραματικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία
10:44 Πάτρα: Το Πασχαλινό ωράριο των καταστημάτων
10:43 Έκτακτη σύσκεψη για τον οδοντωτό, ο Κυρανάκης κάλεσε Περιφέρεια και δήμους
10:38 Τσίγκας για επιχορήγηση ΝΕΠ: «Ορατός ο κίνδυνος διακοπής δραστηριοτήτων»
10:33 Τραμπ: «Το Ιράν θέλει πολύ να κάνει συμφωνία, αλλά φοβούνται οτι θα τους σκοτώσουν»
10:32 SOS από τους Δήμους της Δυτικής Ελλάδας για το ενεργειακό κόστος
10:25 Ελληνας εφοπλιστής χορηγός των Νιού Γιόρκ Νικς
10:18 Που θα δείτε τις μάχες της Πολωνίας και τις Ιταλίας για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου
10:17 Συλλήψεις σε Πάτρα και Αίγιο για ναρκωτικά, ανάμεσά τους και μια ανήλικη
10:10 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:09 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: «Πρεσβευτής» για την ισότητα – Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση του “Gender Flagship”
10:00 Πάτρα: Ξεκινά το οικιστικό πρόγραμμα του ΥΠΕΘΑ στον Ρηγανόκαμπο – Εκκαθάριση για 750 κατοικίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ