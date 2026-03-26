Πετρέλαιο: Νέο «άλμα» του Brent καθώς η Μέση Ανατολή φλέγεται

Σε τροχιά ανεξέλεγκτης ανόδου επέστρεψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, 26 Μαρτίου, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή εξανεμίζει κάθε αισιοδοξία για αποκλιμάκωση. Οι αγορές αντιδρούν με σφοδρότητα στις απειλές του Λευκού Οίκου για σκλήρυνση της στάσης απέναντι στην Τεχεράνη, οδηγώντας το ενεργειακό κόστος σε επίπεδα παγκόσμιου συναγερμού.

Στα ύψη οι διεθνείς δείκτες

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κατέγραψαν άνοδο 1,61%, αγγίζοντας τα 103,87 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και το αμερικανικό αργό (WTI), το οποίο ενισχύθηκε κατά 1,65%, σκαρφαλώνοντας στα 91,81 δολάρια. Η άνοδος αυτή έρχεται παρά την αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο γεωπολιτικός παράγοντας υπερκαλύπτει τα θεμελιώδη μεγέθη της προσφοράς και ζήτησης.

Διαβάστε επίσης: Καύσιμα: Ανακούφιση, αλλά όχι λύση , τι λένε παράγοντες της αγοράς για τα μέτρα της κυβέρνησης

Το «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων

Η πρόταση 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη, η οποία περιλάμβανε τη διακοπή του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, φαίνεται πως έπεσε στο κενό. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, προειδοποίησε για ακόμη σκληρότερα πλήγματα, την ώρα που οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά διακοπεί. Σημειώνεται ότι από το συγκεκριμένο σημείο διέρχεται το 20% της παγκόσμιας προμήθειας αργού και LNG, με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) να κάνει λόγο για τη σοβαρότερη διαταραχή εφοδιασμού που έχει καταγραφεί ποτέ.

Δείτε ακόμα: Διπλωματικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν θωρακίζει τη νήσο Χαργκ, πύραυλοι στα Αραβικά Εμιράτα – «Σφυροκόπημα» από ΗΠΑ-Ισραήλ

Πιέσεις από Ρωσία και Ιράκ

Το εκρηκτικό κοκτέιλ συμπληρώνεται από τα προβλήματα στις εξαγωγές της Ρωσίας, όπου το 40% της ικανότητάς της βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω επιθέσεων drones και δολιοφθορών. Παράλληλα, η παραγωγή στο Ιράκ έχει καταρρεύσει, εντείνοντας το έλλειμμα προσφοράς. Προκειμένου να θωρακιστεί η παγκόσμια αγορά, η Ιαπωνία ζήτησε ήδη από τον ΙΕΑ μια νέα συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί το ράλι των τιμών που απειλεί την παγκόσμια οικονομία.

