Πετρέλαιο σε τροχιά σοκ: Η Σαουδική Αραβία βλέπει εφιαλτική εκτόξευση τιμών

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στις διεθνείς αγορές, με φόντο τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, αξιωματούχοι της Σαουδικής Αραβίας –του μεγαλύτερου εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο– εκτιμούν ότι, στο βασικό σενάριο, η τιμή του βαρελιού μπορεί να υπερβεί τα 180 δολάρια εάν οι διαταραχές στις προμήθειες δεν τερματιστούν έως τα τέλη Απριλίου. Οι προβλέψεις αυτές προκύπτουν από εσωτερικές αναλύσεις που διενεργούνται πυρετωδώς από στελέχη της Saudi Aramco και του υπουργείου Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες επιθέσεις και το κλείσιμο ή τον περιορισμό της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι αναλυτές της Wood Mackenzie, σε πρόσφατη εκτίμησή τους, χαρακτηρίζουν «ρεαλιστικό» το ενδεχόμενο η τιμή να φτάσει ακόμη και τα 200 δολάρια το βαρέλι μέσα στο 2026, εάν η σύγκρουση παραταθεί και οι εξαγωγές από τον Κόλπο παραμείνουν σοβαρά περιορισμένες.

Από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά περίπου 50%, ενώ πρόσφατες επιθέσεις –συμπεριλαμβανομένων πλήγματων σε εγκαταστάσεις στο Ras Laffan του Κατάρ, στο Yanbu της Σαουδικής Αραβίας και σε άλλες υποδομές του Κόλπου– οδήγησαν προσωρινά το Brent πάνω από τα 119 δολάρια το βαρέλι, πριν καταγραφεί μικρή αποκλιμάκωση. Το ελαφρύ αργό της Σαουδικής Αραβίας πωλείται ήδη σε ασιατικούς αγοραστές κοντά στα 125 δολάρια, ενώ σε περίπτωση περαιτέρω ελλείψεων εκτιμάται άνοδος στα 138-140 δολάρια βραχυπρόθεσμα.

Σε πιο δυσοίωνο σενάριο, οι τιμές μπορεί να φτάσουν τα 150 δολάρια στις αρχές Απριλίου, τα 165 δολάρια στη συνέχεια και τα 180 δολάρια ή υψηλότερα έως τα τέλη του μήνα, εάν τα Στενά του Ορμούζ –μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου– παραμείνουν κλειστά ή με έντονο περιορισμό.

Η Saudi Aramco αρνήθηκε να σχολιάσει τις εκτιμήσεις αυτές. Οι επίσημες τιμές πώλησης για τον επόμενο μήνα αναμένεται να ανακοινωθούν έως τις 2 Απριλίου, με βάση τις ενδείξεις ζήτησης και τις εξελίξεις στην αγορά.

Παράλληλα, παρατηρείται αλλαγή στη συμπεριφορά καταναλωτών και επιχειρήσεων σε υψηλά επίπεδα τιμών. Στις ΗΠΑ, η τιμή της βενζίνης έχει διαμορφωθεί στα 3,88 δολάρια ανά γαλόνι (από 2,93 δολάρια πριν έναν μήνα), ενώ το ντίζελ έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο, επηρεάζοντας τις μεταφορές και τη βιομηχανία. Σε επίπεδα κοντά ή άνω των 150 δολαρίων το βαρέλι, αναμένεται περαιτέρω μείωση της ζήτησης μέσω περιορισμού μετακινήσεων, αύξησης τηλεργασίας και αναβολής ταξιδιών.

