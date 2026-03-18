Πετρέλαιο: Το ισχυρό «ψυχολογικό φράγμα» των 100 δολαρίων το βαρέλι και η ασθενής πτωτική τάση

18 Μαρ. 2026 9:10
Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ισχυρό αποδεικνύεται το «ψυχολογικό φράγμα» των 100 δολαρίων για το πετρέλαιο που σταθεροποιείται πάνω από αυτά τα επίπεδα παρά την μικρή υποχώρηση από τις χθεσινές συναλλαγές στον απόηχο των εξελίξεων στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν κάτω από τα 103 δολάρια ανά βαρέλι την Τετάρτη (18.3.2026), μειώνοντας τα κέρδη από την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και την αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί, γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και βασικής προσωπικότητας στην ηγεσία της χώρας κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η ανησυχία των αγορών εντάθηκε περαιτέρω μετά τις δηλώσεις υψηλόβαθμου στελέχους του ιρανικού καθεστώτος, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ δεν πρόκειται να καταστεί ασφαλές για τη ναυσιπλοΐα στο άμεσο μέλλον. Ως αποτέλεσμα, το πετρέλαιο ενισχύθηκε πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, πριν υποχωρήσει οριακά χαμηλότερα.

Η κατάσταση αυτή μετακυλίεται ήδη στις αντλίες, με σημαντικό κόστος για τους καταναλωτές. Στα πρατήρια των ΗΠΑ, η μέση τιμή της βενζίνης αυξάνεται στα 3,79 δολάρια το γαλόνι, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023.

Εντωμεταξύ, το Ιράν έχει εντείνει τις επιθέσεις σε περιφερειακές ενεργειακές υποδομές αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων που στοχεύουν στην ανατολική επαρχία της Σαουδικής Αραβίας. Εν τω μεταξύ, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ απέρριψαν την έκκληση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για υποστήριξη στην προστασία της εμπορικής ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ο Τραμπ αργότερα εγκατέλειψε τις προσπάθειες να συσπειρώσει τους εταίρους για τον πόλεμο με το Ιράν και επέκρινε τα συμμαχικά έθνη. Ωστόσο, το Ιράν έχει επιτρέψει την ασφαλή διέλευση ορισμένων πλοίων μέσω της στενής πλωτής οδού, ανάλογα με τις διπλωματικές σχέσεις τους.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:45 Φωτιά, βλάβες και κόπωση πληρώματος: Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford κατευθύνεται στη Σούδα
11:40 Μητέρα της Έμμας: «Μετά από 3,5 χρόνια ακούσαμε επιτέλους τη λέξη “ένοχη”»
11:34 Νεκρός 53χρονος οδηγός, κατέληξε μόλις προσγειώθηκε το ελικόπτερο της αεροδιακομιδής στα Ιωάννινα, ΒΙΝΤΕΟ
11:33 Καμπούλ: Εκατοντάδες νεκροί και τραυματίες από πλήγμα σε κέντρο απεξάρτησης
11:33 Λέσβος: Έκτακτα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό – Κλείνουν σφαγεία, σταματά το γάλα, αγωνία για το Πάσχα
11:30 Ασφυξία στον Περσικό Κόλπο: Αυξάνονται τα φορτωμένα τάνκερ, μειώνονται τα άδεια
11:25 Δήμος Καλαβρύτων: Οι εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης και την εθνική επέτειο
11:22 Μητσοτάκης: Κλείνει η συμφωνία με την Αυστραλία για αποφυγή διπλής φορολογίας – Τι είπε για ομογένεια, τουρισμό και επενδύσεις
11:20 Τα 5 βότανα που μπορούν να μειώσουν το φούσκωμα και να ανακουφίσουν το στομάχι
11:19 Διπλωματικό μέτωπο στον ΟΗΕ για το χτύπημα στην Τεχεράνη – Τι υποστηρίζουν ΗΠΑ και Ισραήλ
11:16 Μαρινάκης για καύσιμα και κρίση στη Μέση Ανατολή: Στο τραπέζι ο ΕΦΚ, αλλά όχι χωρίς δημοσιονομικό αντίβαρο
11:15 Στην Αριζόνα η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες – Οι εικόνες που μοιράστηκε από τη λίμνη Πάουελ
11:15 Έρευνα σε 25 χώρες καταγράφει άνοδο στη χρήση κεταμίνης και κοκαΐνης στην Ευρώπη
11:09 21 συλλήψεις για κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων – Πώς δρούσε η οργάνωση των 5 εκατ. ευρώ
11:07 Μετά τον Λαριτζανί, νέα αναφορά για πλήγμα κατά του υπουργού Πληροφοριών του Ιράν
11:04 Τέμπη: Κάλεσμα για μαζική παρουσία στη Λάρισα στην έναρξη της μεγάλης δίκης
11:00 Από τα συντρίμμια στην ελπίδα: Γιγαντιαίο άγαλμα του Χριστού στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου
10:55 ΝΑΤΟ ή Ορμούζ; Το νέο ρήγμα Τραμπ με την Ευρώπη και η σύγκρουση με τον Μακρόν
10:52 Με ανοιχτά μέτωπα η σύνοδος των Βρυξελλών για την ενέργεια – Τι ζητά η Ελλάδα
10:50 Έρευνες της ΕΛΑΣ για σοβαρό περιστατικό με 24χρονη που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε είσοδο πολυκατοικίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
