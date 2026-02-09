Πέτρος Ιακωβίδης για το πρόβλημα υγείας του: Από τη στενοχώρια μου το έριξα στο ποτό και το φαγητό – Εφτασα 98 κιλά

Ο τραγουδιστής έδωσε συνέντευξη στο vidcast «Daily Κους-Κους» και απόσπασμα από αυτή προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου στο Happy Day

Πέτρος Ιακωβίδης για το πρόβλημα υγείας του: Από τη στενοχώρια μου το έριξα στο ποτό και το φαγητό - Εφτασα 98 κιλά
09 Φεβ. 2026 15:46
Pelop News

Για το πρόβλημα υγείας που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν μίλησε ο Πέτρος Ιακωβίδης, αποκαλύπτοντας πως επειδή έπαιρνε κορτιζόνη και παράλληλα έτρωγε και έπινε από τη στενοχώρια του, είχε φτάσει να ζυγίσει 98 κιλά.

Ο τραγουδιστής έδωσε συνέντευξη στο vidcast «Daily Κους-Κους» και απόσπασμα από αυτή προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου στο Happy Day. Στο απόσπασμα ο Πέτρος Ιακωβίδης εξήγησε ποιο ήταν το πρόβλημα υγείας που πέρασε, ενώ σε άλλο σημείο μίλησε για την οικογένειά του και τον τρόπο που τον στήριξαν οι γονείς του.

Σχετικά με τα κιλά και το θέμα υγείας που αντιμετώπισε, ο τραγουδιστής είπε: «Έχω υπάρξει με πολλά παραπάνω κιλά. Είχα πάθει ένα πρόβλημα υγείας και είχα περάσει ένα θέμα με τον λαιμό μου λόγω ιγμορίτιδας. Όταν έβγαινα να τραγουδήσω, έκλεινε η φωνή μου. Έπαιρνα κορτιζόνη. Από τη στεναχώρια μου, επειδή στη στεναχώρια το ρίχνεις ή στο ποτό ή στο φαγητό, εγώ ήμουν κάπου μεταξύ και των δυο, επειδή εγώ δεν είμαι και κανένας που πίνω πολύ. Αλλά με την κορτιζόνη, και φαγητό και ποτό, έφτασα τα 98 κιλά, τα περισσότερα που έχω φτάσει. Τώρα είμαι 72».

Όσον αφορά στους γονείς του, δήλωσε πως ο πατέρας του ήταν πάντα δίπλα του και τον πρόσεχε, αλλά σημείωσε πως και η μητέρα του πέρασε πολλές δυσκολίες: «Δουλεύαμε 5 μέρες, ο πατέρας μου με περίμενε να τελειώσω. Γυρνούσαμε σπίτι, εγώ κοιμόμουν μισή ώρα, κι άλλη μισή εκείνος και πήγαινα εγώ στο σχολείο και ο πατέρας μου στη δουλεία. Δεν μου είπε ποτέ “όχι” ο πατέρας μου. Δεν μου είπε ποτέ ότι είναι κουρασμένος, οτιδήποτε ήταν καλό για μένα, με ρώταγε αν πιστεύω ότι θα μου κάνει καλό, αν του έλεγα “ναι” , ήταν εκεί. Ήταν εκεί και με πρόσεχε, ήταν νύχτα. Ήταν δύσκολο, δνε μπορεί ένα παιδί 15-16 χρονών να είναι μόνο του. Θα μου πει κάποιος ότι λέω συνέχεια για τον πατέρα μου και για τη μητέρα μου. Καταρχήν, δεν είναι ντροπή να λες συνέχεια για την οικογένειά σου όταν είσαι αγαπημένος. Αλλά πραγματικά, τα περισσότερα πράγματα τα οφείλω στον πατέρα μου. Και στη μητέρα μου. Απλά η μητέρα μου πέρασε άλλα πράγματα. Πήγαινα σπίτι κουρασμένος και με βοηθούσε να διαβάσω. Σαν μάνα, γιατί είναι και διαφορετικό η μάνα, πέρασε άλλα πράγματα, που κι αυτά με βοήθησαν. Αλλά, ο πατέρας μου ήταν εκεί», επισήμανε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:38 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Στην εντατική η 41χρονη σκιέρ Λίντσεϊ Βον που αγωνίστηκε με κομμένο χιαστό και τραυματίστηκε σοβαρά
18:37 W Rising Stars: Ο Προμηθέας ήττα από τον Παναθηναϊκό – Φωτογραφίες/βίντεο
18:29 Τέσσερα χρόνια φυλακή σε 37χρονο, που ξυλοκόπησε τη μητέρα του σε κομμωτήριο!
18:17 Πάτρα: Ένοχος ο οδηγός σε πρώτο βαθμό – Τέσσερα χρόνια με ανασταλτικό αποτέλεσμα για την τραγωδία της Αρέθα
18:10 «Γιατί κανείς δεν τα αμφισβήτησε νομικά έναν χρόνο μετά;», ο Πλακιάς για τα «χαμένα» βίντεο από την τραγωδία των Τεμπών
18:00 Τα «τσιμπολογήματα» της Αθηνάς Κακούρη: Οταν οι ΜΚΟ γίνονται ακατανόητες
17:50 Διακινούσαν πλαστά χαρτονομίσματα των 20 ευρώ και συνελήφθησαν!
17:40 Lidl: Ακόμη ένα άδικο και αυθαίρετο πρόστιμο – Θα ασκήσουμε και πάλι όλες τις νόμιμες ενέργειες. 
17:35 Γιατί όλοι μισούν τους Εβραίους;
17:34 Σε τι συμφώνησαν Προμηθέας 2014 και Απόλλων
17:32 Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Χειροπέδες σε 42χρονο καταζητούμενο από τη Σουηδία
17:24 Κολωνάκι: Ληστές μπήκαν σε σπίτι 85χρονης και πήραν κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ
17:21 Ο γνωστός ηθοποιός ένοχος για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού, ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με αναστολή μέχρι την έφεση
17:16 Καλάβρυτα: Αρχή την Τσικνοπέμπτη στις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου
17:08 Νιγηρία: Τουλάχιστον 30 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα
17:00 Πάτρα – Κρουαζιέρα: Παραμένει «ζεστό» το ενδιαφέρον – Πηγές του Υπερταμείου διαψεύψουν σενάρια «ναυαγίου»
16:52 Αιχμές ΠΑΣΟΚ ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη με κτηνοτρόφους: «Σχεδόν 500.000 θανατώσεις αιγοπροβάτων»
16:44 Λαμία: Μητέρα εγκατέλειψε το παιδί της με αυτισμό στα δικαστήρια
16:38 Τάκης Πετρόπουλος: Η αλήθεια για την υπόθεση «ανασφάλιστης εργασίας» στο Κλειστό Γήπεδο Αλεξιώτισσας
16:36 Ιταλία: Υπό δικαστικό έλεγχο ζητείται να τεθεί η εταιρεία ντελίβερι Glovo για εργασιακή εκμετάλλευση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ