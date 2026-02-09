Πέτρος Ιακωβίδης για το πρόβλημα υγείας του: Από τη στενοχώρια μου το έριξα στο ποτό και το φαγητό – Εφτασα 98 κιλά

Για το πρόβλημα υγείας που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν μίλησε ο Πέτρος Ιακωβίδης, αποκαλύπτοντας πως επειδή έπαιρνε κορτιζόνη και παράλληλα έτρωγε και έπινε από τη στενοχώρια του, είχε φτάσει να ζυγίσει 98 κιλά.

Ο τραγουδιστής έδωσε συνέντευξη στο vidcast «Daily Κους-Κους» και απόσπασμα από αυτή προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου στο Happy Day. Στο απόσπασμα ο Πέτρος Ιακωβίδης εξήγησε ποιο ήταν το πρόβλημα υγείας που πέρασε, ενώ σε άλλο σημείο μίλησε για την οικογένειά του και τον τρόπο που τον στήριξαν οι γονείς του.

Σχετικά με τα κιλά και το θέμα υγείας που αντιμετώπισε, ο τραγουδιστής είπε: «Έχω υπάρξει με πολλά παραπάνω κιλά. Είχα πάθει ένα πρόβλημα υγείας και είχα περάσει ένα θέμα με τον λαιμό μου λόγω ιγμορίτιδας. Όταν έβγαινα να τραγουδήσω, έκλεινε η φωνή μου. Έπαιρνα κορτιζόνη. Από τη στεναχώρια μου, επειδή στη στεναχώρια το ρίχνεις ή στο ποτό ή στο φαγητό, εγώ ήμουν κάπου μεταξύ και των δυο, επειδή εγώ δεν είμαι και κανένας που πίνω πολύ. Αλλά με την κορτιζόνη, και φαγητό και ποτό, έφτασα τα 98 κιλά, τα περισσότερα που έχω φτάσει. Τώρα είμαι 72».

Όσον αφορά στους γονείς του, δήλωσε πως ο πατέρας του ήταν πάντα δίπλα του και τον πρόσεχε, αλλά σημείωσε πως και η μητέρα του πέρασε πολλές δυσκολίες: «Δουλεύαμε 5 μέρες, ο πατέρας μου με περίμενε να τελειώσω. Γυρνούσαμε σπίτι, εγώ κοιμόμουν μισή ώρα, κι άλλη μισή εκείνος και πήγαινα εγώ στο σχολείο και ο πατέρας μου στη δουλεία. Δεν μου είπε ποτέ “όχι” ο πατέρας μου. Δεν μου είπε ποτέ ότι είναι κουρασμένος, οτιδήποτε ήταν καλό για μένα, με ρώταγε αν πιστεύω ότι θα μου κάνει καλό, αν του έλεγα “ναι” , ήταν εκεί. Ήταν εκεί και με πρόσεχε, ήταν νύχτα. Ήταν δύσκολο, δνε μπορεί ένα παιδί 15-16 χρονών να είναι μόνο του. Θα μου πει κάποιος ότι λέω συνέχεια για τον πατέρα μου και για τη μητέρα μου. Καταρχήν, δεν είναι ντροπή να λες συνέχεια για την οικογένειά σου όταν είσαι αγαπημένος. Αλλά πραγματικά, τα περισσότερα πράγματα τα οφείλω στον πατέρα μου. Και στη μητέρα μου. Απλά η μητέρα μου πέρασε άλλα πράγματα. Πήγαινα σπίτι κουρασμένος και με βοηθούσε να διαβάσω. Σαν μάνα, γιατί είναι και διαφορετικό η μάνα, πέρασε άλλα πράγματα, που κι αυτά με βοήθησαν. Αλλά, ο πατέρας μου ήταν εκεί», επισήμανε.

