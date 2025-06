Πεζοναύτες στο Λος Αντζελες με εντολή Τραμπ, αποκάλεσε «ζώα» τους διαδηλωτές

«Ζωα» και «ξένο εχθρό» αποκάλεσε τους διαδηλωτές στο Λος Αντζελς σε ομιλία του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντοναλντ Τραμπ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρη την Καλιφόρνια.

Λος Αντζελες: Απαγόρευση κυκλοφορίας -Tραμπ: Eχει γίνει εισβολή ξένων εχθρών – Εντοπίστηκε πτώμα ΒΙΝΤΕΟ

Την ίδια ώρα, ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ προειδοποίησε ότι «η δημοκρατία δέχεται επίθεση μπροστά στα μάτια μας», καταγγέλλοντας την εκτεταμένη χρήση στρατιωτικών δυνάμεων για την καταστολή των διαδηλώσεων.

Εκατοντάδες Αμερικανοί πεζοναύτες κατέφθασαν την Τρίτη στην περιοχή του Λος Άντζελες με εντολή του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος υπερασπίστηκε την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων σε διαδηλωτές που αντιδρούν αντιμεταναστευτική πολιτική του και στις συλλήψεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), υποσχόμενος ότι θα «απελευθερώσει» την πόλη.

«Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ μια αμερικανική πόλη να καταληφθεί και να κατακτηθεί από έναν ξένο εχθρό», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη, με την πιο επιθετική του γλώσσα μέχρι σήμερα για τις διαδηλώσεις, σε ομιλία που ήταν αφιερωμένη στα 250 χρόνια του Αμερικανικού Στρατού.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, που χρησιμοποιεί τον στρατό ως εργαλείο επίτευξης εσωτερικών πολιτικών στόχων, όπως σχολιάζει το Associated Press και έχουν επισημάνει συνταγματολόγοι και αναλυτές, έχει επανειλημμένα αντιταχθεί στις εκκλήσεις της πολιτειακής ηγεσίας να αποφύγει την εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων στην καταστολή διαδηλώσεων.

Παρά τις σκηνές βίας με φλεγόμενα αυτοκίνητα και μπλοκαρίσματα κεντρικών οδών, οι διαδηλώσεις στο Λος Άντζελες έχουν κατά κύριο λόγο επικεντρωθεί σε λίγα τετράγωνα στο κέντρο της πόλης.

Απαγόρευση κυκλοφορίας

Η δήμαρχος Κάρεν Μπας ανακοίνωσε απαγόρευση κυκλοφορίας στο κέντρο του Λος Άντζελες, από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί, για αρκετές ημέρες. Λίγα λεπτά πριν τεθεί σε ισχύ το μέτρο, εκατοντάδες διαδηλωτές στάθηκαν απέναντι από τις αστυνομικές δυνάμεις με τα χέρια ψηλά, φωνάζοντας «διαδηλώνουμε ειρηνικά».

Η Μπας τόνισε πως «η συντριπτική πλειοψηφία των διαδηλωτών είναι ειρηνική», επιρρίπτοντας τις ευθύνες για τις λεηλασίες και τη βία σε μια μικρή ομάδα ταραχοποιών.

Η επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας ήρθε μετά τη λεηλασία 23 καταστημάτων τη Δευτέρα το βράδυ.

