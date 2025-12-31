Πιάστηκαν με ποσότητα κάνναβης στο Αγρίνιο, δυο συλλήψεις
Η ποσότητα των ναρκωτικών βρέθηκε στο σπίτι των συλληφθέντων, στο Αγρίνιο.
Για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών συνελήφθησαν δυο άτομα μεταξύ των οποίων ένας ανήλικος 16 ετών, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.
Το πρωί της Τρίτης 30/12/2025, έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 20,7 γραμμάρια κάνναβης.
