Πιάστηκαν στα χέρια Ναν και Ντόρσεϊ στο ντέρμπι των αιωνίων και αποβλήθηκαν ΒΙΝΤΕΟ

Έπειτα από ένα επιθετικό φάουλ του Ντόρσεϊ στον Καλαϊτζάκη, ο γκαρντ του Ολυμπιακού άνοιξε διάλογο με τον Κέντρικ Ναν. Οι δύο παίκτες, αφού αντάλλαξαν διάφορα… γαλλικά, ήρθαν στα χέρια, με τους ψυχραιμότερους να προσπαθούν να τους χωρίσουν.

30 Μαρ. 2026 20:16
Pelop News

Ο κακός χαμός έγινε στο παρκέ του Telekom Center λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου του ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, με τον Κέντρικ Ναν και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να έρχονται στα χέρια.

Έπειτα από ένα επιθετικό φάουλ του Ντόρσεϊ στον Καλαϊτζάκη, ο γκαρντ του Ολυμπιακού άνοιξε διάλογο με τον Κέντρικ Ναν. Οι δύο παίκτες, αφού αντάλλαξαν διάφορα… γαλλικά, ήρθαν στα χέρια, με τους ψυχραιμότερους να προσπαθούν να τους χωρίσουν.

Η φανέλα του Τάιλερ Ντόρσεϊ σκίστηκε, μάλιστα, πάνω στην ένταση, με τους διαιτητές να αποβάλλουν και τους δύο παίκτες, ενώ ο Λεσόρ χρεώθηκε με αντιαθλητικό για τη συμμετοχή του στο επεισόδιο.

Οι δύο κορυφαίοι παίκτες των δύο ομάδων στο συγκεκριμένο παιχνίδι πήγαν στα αποδυτήρια πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και δεν ξαναπάτησαν παρκέ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:06 iOS 26.4: Νέα εποχή για το iPhone με τεχνητή νοημοσύνη, ασφάλεια και αναβαθμίσεις σε βασικές εφαρμογές
22:58 Α1 ΕΣΚΑ-Η: Ασταμάτητη η ΑΕ Ροϊτίκων, έκανε το «22 στα 22», ανάσα για ΠΑΣ Ναυπάκτου 62-59 τη Ανδραβίδα
22:51 Ανοίγει την Τρίτη η πλατφόρμα Α21 – επίδομα παιδιού
22:40 Premier League: Το 75% των φιλάθλων ζητά την κατάργηση του VAR
22:36 Επιμελητήριο Αχαΐας: Εγκρίθηκαν η διοργάνωση της 1ης Patras Expo AGRO FOOD & DRINK και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΧΕΠΑΝ
22:31 Πάσχα στο σπίτι για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς – Ποιες εταιρείες δίνουν έκπτωση έως 50% σε εισιτήρια
22:22 Πάτρα: Με εντολή εισαγγελέα αστυνομική φύλαξη στο 10 μηνών βρέφος από τον Πύργο
22:20 Αυστραλία: «Ψαλίδι» στον φόρο καυσίμων για τρεις μήνες – Παρέμβαση λόγω εκτίναξης τιμών
22:11 Πάσχα: Γιατί ονομάζεται Βουβή η εβδομάδα πριν την Κυριακή των Βαΐων;
22:02 Αίγιο: Μετά το Πάσχα ανοίγει ο «Απόλλων»
21:51 Σοκ στην Αργεντινή: Μαθητής 13 ετών νεκρός από πυροβολισμούς σε σχολείο
21:44 Αίγιο: Ολο το «παρασκήνιο» στο έργο σύνδεσης λιμανιού και Ολυμπίας Οδού
21:36 Ξεκίνησε η βεβαίωση κλήσεων και προστίμων από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων
21:28 Στράτος Τζώρτζογλου: Είμαι ελεύθερος και ανοιχτός στο να ερωτευτώ
21:20 Αγρίνιο: Εξομολογήθηκε σε ιερέα, μετανόησε και παραδόθηκε στις αρχές για ληστεία
21:14 Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε την ενεργοβόρο βιομηχανία για να διατηρηθεί όρθια
21:09 Οι κλήσεις του Βλάχου για την προετοιμασία της Εθνικής
21:04 Πάτρα: Κινητοποίηση της αστυνομίας για την εξαφάνιση 13χρονου από το Νοσοκομείο Ρίου
20:56 Γερμανία – Μερτς: Το 80% των Σύρων που ζουν εδώ πρέπει να αποχωρήσουν στα επόμενα τρία χρόνια
20:40 Στη φυλακή 35χρονος που ξυλοκοπούσε και είχε φυλακίσει τη σύντροφό του σε σπίτι στο Βόλο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ