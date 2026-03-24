Πιερρακάκης: «Στοχευμένη στήριξη σε όσους έχουν ανάγκη»

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσίασε την κυβερνητική στρατηγική για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη και τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Απαντώντας στις επικρίσεις για το μοντέλο επιδότησης των καυσίμων, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε τη διαφορά φιλοσοφίας μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας:

Ελλάδα: Επιλέγει τη στοχευμένη στήριξη, προσφέροντας 36 λεπτά επιδότηση στα τρία τέταρτα του πληθυσμού (κοινωνικά κριτήρια).

Ισπανία: Εφαρμόζει οριζόντια επιδότηση 30 λεπτών για όλους τους πολίτες.

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση προτιμά να δίνει περισσότερα σε αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη, ενώ απέρριψε τη μόνιμη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), σημειώνοντας ότι τα περιθώρια μείωσης στο diesel είναι περιορισμένα βάσει κοινοτικών οδηγιών (από 41 σε 33 λεπτά το λίτρο).

Αγορά και Λιπάσματα

Για την αναχαίτιση της ακρίβειας, ο κ. Πιερρακάκης υπενθύμισε ότι έχει ήδη επιβληθεί πλαφόν σε βασικά αγαθά, ενώ προανήγγειλε μια βελτιωτική αλλαγή: η επιδότηση 15% στα λιπάσματα θα έχει αναδρομική ισχύ από τις 15 Μαρτίου, αντί για την 1η Απριλίου, ώστε να στηριχθεί άμεσα ο πρωτογενής τομέας.

Δίκη Τεμπών

Αναφορικά με τη διεξαγωγή της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι η αίθουσα πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας και είναι από τις μεγαλύτερες στη χώρα, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να μην υπάρξουν σκόπιμες καθυστερήσεις στη διαδικασία.

Τέλος, ο κ. Πιερρακάκης ήταν κατηγορηματικός και απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο προσφυγής στις κάλπες.

