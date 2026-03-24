Fuel Pass: Πώς θα πάρετε το έξτρα «μπόνους» – Οδηγός για τους δικαιούχους, τα ποσά και οι πληρωμές

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν το Fuel Pass. Κυβερνητικός στόχος παραμένει η ολοκλήρωση των πληρωμών πριν από την περίοδο του Πάσχα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών.

Η υποβολή των στοιχείων θα πραγματοποιείται ψηφιακά με τη χρήση των κωδικών Taxisnet. Κατά την είσοδο στην εφαρμογή, τα οχήματα που είναι συνδεδεμένα με το ΑΦΜ του χρήστη θα εμφανίζονται αυτόματα. Ο δικαιούχος θα επιλέγει το όχημα για το οποίο αιτείται την ενίσχυση και θα επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του.

Ψηφιακή κάρτα ή τραπεζικός λογαριασμός

Οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν μεταξύ δύο τρόπων πίστωσης, οι οποίοι διαφοροποιούν και το τελικό ύψος της ενίσχυσης:

Ψηφιακή κάρτα: Προσφέρει το μέγιστο ποσό της επιδότησης, με τον περιορισμό ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμα και υπηρεσίες μετακίνησης (ταξί, ΜΜΜ).

Τραπεζική κατάθεση: Παρέχει πλήρη ευελιξία στη χρήση των χρημάτων, ωστόσο το ποσό της ενίσχυσης είναι μειωμένο.

Προϋποθέσεις και «κόφτες»

Η έγκριση της αίτησης προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων για το όχημα. Συγκεκριμένα, το όχημα πρέπει:

Να έχει εξοφλημένα τέλη κυκλοφορίας .

Να διαθέτει ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο .

Να έχει περάσει επιτυχώς τον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η επιδότηση αφορά ένα όχημα ανά φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που μια οικογένεια διαθέτει δύο οχήματα σε διαφορετικά ΑΦΜ, δικαιούνται και οι δύο σύζυγοι την ενίσχυση. Αντιθέτως, αν και τα δύο οχήματα ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, η επιδότηση χορηγείται μόνο μία φορά.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Το ύψος του Fuel Pass διαμορφώνεται με βάση την περιοχή κατοικίας και τον τύπο του οχήματος:

Αυτοκίνητα (Ηπειρωτική Ελλάδα): 50€ (κάρτα) ή 40€ (λογαριασμός).

Αυτοκίνητα (Νησιωτική Ελλάδα): 60€ (κάρτα) ή 50€ (λογαριασμός).

Μοτοσυκλέτες: Από 25€ έως 35€ ανάλογα με την περιοχή και τον τρόπο πληρωμής.

Ιδιαίτερα ωφελημένοι προκύπτουν οι κάτοχοι diesel οχημάτων, καθώς πέρα από το Fuel Pass, επωφελούνται και από την οριζόντια μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης απευθείας στην αντλία.

Εισοδηματικά κριτήρια

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα με τα εξής ετήσια εισοδήματα:

Άγαμοι: Έως 25.000€.

Έγγαμοι: Έως 35.000€ (προσαυξανόμενο κατά 5.000€ για κάθε παιδί).

Ανώτατο όριο: 45.000€ για οικογένειες με δύο ή περισσότερα παιδιά.

