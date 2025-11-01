«Πήγε να του βάλει φάρμακο στα αυτιά και τότε τον άρπαξε» λέει ο γιος του 76χρονου για την επίθεση του ροτβάιλερ

Oι θεράποντες γιατροί του ηλικιωμένου αναμένεται, μόλις το κρίνουν, να προχωρήσουν στις επόμενες αναγκαίες χειρουργικές επεμβάσεις

01 Νοέ. 2025 21:29
Pelop News

Ευτυχώς είναι πλέον σταθερή η κατάσταση του 76χρονου που δέχτηκε χθες (31.10.2025) επίθεση από το σκυλί του, ένα ροτβάιλερ, έξω από την Καλαμάτα και διακομίστηκε διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ.

Ο 76χρονος φαίνεται να στάθηκε υπερβολικά τυχερός, καθώς δεν έχει κάτι σοβαρό σε κάποιο ζωτικό όργανο, πέρα από τα πολλά τραύματα στα χέρια κυρίως, αλλά και στα πόδια από τις δαγκωματιές που του προκάλεσε το ροτβάιλερ, σε ένα περιστατικό που εξακολουθεί να σοκάρει.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι θεράποντες γιατροί του ηλικιωμένου αναμένεται, μόλις το κρίνουν, να προχωρήσουν στις επόμενες αναγκαίες χειρουργικές επεμβάσεις.
Οι στιγμές της επίθεσης

Σύμφωνα με τον ίδιο τον γιο του τραυματία, ο 76χρονος πήγε να περιθάλψει το σκυλί που αντιμετώπιζε κάποιο δερματικό πρόβλημα στα αυτιά του.

Φαίνεται ότι αυτό προκάλεσε εκνευρισμό κι επιθετικότητα στο ζώο και ακολούθησε η άγρια επίθεση που κράτησε πέντε λεπτά!

Οι τρομακτικές στιγμές αποτυπώθηκαν και σε ένα σοκαριστικό βίντεο που παρουσιάζει το newsit.gr.

Στη συνέχεια, ο 76χρονος κατάφερε να απεμπλακεί, όπως είπε ο γιος του, και αφού βρήκε το τηλέφωνό του, ειδοποίησε την οικογένειά του και το ΕΚΑΒ.

Μόλις ήρθε το ΕΚΑΒ, ήταν αδύνατο να πλησιάσει κάποιος στον χώρο και γι’ αυτό κλήθηκε η Αστυνομία, η οποία επενέβη προκειμένου να μπορέσει το ΕΚΑΒ να πάρει τον 76χρονο από το σημείο.

Τότε ένας αστυνομικός της ΟΠΚΕ πυροβόλησε το εξαγριωμένο ροτβάιλερ, σκοτώνοντάς το, σώζοντας τον ηλικιωμένο.
21:29 «Πήγε να του βάλει φάρμακο στα αυτιά και τότε τον άρπαξε» λέει ο γιος του 76χρονου για την επίθεση του ροτβάιλερ
