Πήλιο: Πέθανε και το τελευταίο κουτάβι που είχε διασωθεί μετά την ρίψη σε γκρεμό

Θλίψη και αγανάκτηση έχει προκαλέσει το περιστατικό κακομεταχείρισης ζώων στο Πήλιο, όπου άγνωστο άτομο πέταξε κουτάβια σε γκρεμό στο σπήλαιο της Καίτης. Από τα ζώα που βρέθηκαν στο σημείο, μόνο ένα είχε επιβιώσει χάρη στο ότι η πτώση του σταμάτησε πάνω σε σακούλες σκουπιδιών. Παρ’ όλα αυτά, παρά την άμεση κινητοποίηση εθελοντών, το μικρό κουτάβι κατέληξε λόγω των σοβαρών τραυμάτων και της κακής του κατάστασης.

Η Φιλοζωική Ομάδα Βόλου, που δημοσιοποίησε το περιστατικό, ανέφερε πως το κουτάβι είχε εντοπιστεί εξαντλημένο, με αφυδάτωση και παράσιτα, μετά από μέρες αβοήθητο στον γκρεμό. «Δυστυχώς κατέληξε και το κουτάβι που σώσαμε, είχε παράσιτα, είχε αφυδάτωση, ήταν μέρες εκεί», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Φοίβος Λεοντίτσης, μέλος της ομάδας που επιχείρησε τη διάσωση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις και πολίτες, που ζητούν τον εντοπισμό και την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.

