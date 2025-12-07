Πιλοτική λειτουργία καμερών οδικής ασφάλειας: Ποια είναι τα οκτώ σημεία της Αττικής που θα τοποθετηθούν έως το τέλος του έτους

Ξεκινά η εγκατάσταση νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχου τροχαίων παραβάσεων. Σε πλήρη ανάπτυξη το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής Παραβάσεων έως το Πάσχα.

07 Δεκ. 2025 9:38
Pelop News

Μια σημαντική μεταρρύθμιση στον τομέα της οδικής ασφάλειας δρομολογεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την εφαρμογή του νέου νόμου που προβλέπει ψηφιακές διαδικασίες καταγραφής και βεβαίωσης τροχονομικών παραβάσεων. Το σχέδιο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των ελέγχων και στην ενίσχυση της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων μέσα από ένα ενιαίο και διαφανές πλαίσιο.

Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι το τέλος του έτους θα τεθούν σε πιλοτική λειτουργία κάμερες σε οκτώ κομβικά σημεία της Αττικής. Οι θέσεις αυτές βρίσκονται σε κεντρικούς οδικούς άξονες και σε περιοχές όπου καταγράφεται υψηλή επικινδυνότητα.

Τα οκτώ σημεία όπου θα εγκατασταθούν οι κάμερες:

  • Δήμος Αθηναίων: Πανεπιστημίου & Λ. Βασιλίσσης Σοφίας

  • Αγία Παρασκευή: Λ. Μεσογείων & Λ. Χαλανδρίου

  • Ραφήνα – Πικέρμι: Λ. Μαραθώνος & Φλέμινγκ

  • Καλλιθέα: Λ. Συγγρού & Αγίας Φωτεινής

  • Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη: Λ. Ποσειδώνος & Ερμού

  • Άλιμος: Λ. Ποσειδώνος & Λ. Αλίμου

  • Ελληνικό – Αργυρούπολη: Λ. Βουλιαγμένης & Τήνου

  • Φιλοθέη – Ψυχικό: Λ. Κηφισίας & Εθνικής Αντιστάσεως

Οι κάμερες θα ενσωματωθούν στο νέο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως έως το Πάσχα, επιτρέποντας την αυτόματη καταγραφή παραβάσεων, όπως υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών, μη χρήση ζώνης ή κράνους, χρήση κινητού και κίνηση σε λωρίδες έκτακτης ανάγκης.

Κεντρικός πυλώνας της μεταρρύθμισης αποτελεί το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων (Ε.Η.Σ.), υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το σύστημα θα συλλέγει δεδομένα από κάμερες και φορητές συσκευές, με κρυπτογραφημένη διαβίβαση και πλήρη προστασία προσωπικών δεδομένων. Οι πολίτες θα ενημερώνονται για τις παραβάσεις ψηφιακά μέσω gov.gr και θα έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ένστασης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, η νέα προσέγγιση «θέτει στο επίκεντρο την ανθρώπινη ζωή» και συμβάλλει στη μείωση των σοβαρών τροχαίων συγκρούσεων. Ο ίδιος τόνισε ότι το νέο μοντέλο ελέγχου θα εφαρμοστεί πιλοτικά στα οκτώ σημεία ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά του.

Το δίκτυο καμερών θα αναπτυχθεί σταδιακά σε 2.500 σημεία πανελλαδικά, εκ των οποίων 2.000 θα βρίσκονται σε σταθερές θέσεις υψηλής επικινδυνότητας και 500 σε λεωφορεία για τον έλεγχο των λεωφορειολωρίδων. Η Περιφέρεια Αττικής θα προσθέσει 388 επιπλέον κάμερες, οι οποίες επίσης θα συνδεθούν με το Ε.Η.Σ.

Η τεχνολογία αναγνώρισης πινακίδων με τεχνητή νοημοσύνη θα επιτρέπει γρηγορότερη επεξεργασία των παραβάσεων, ενώ η ψηφιακή αφαίρεση άδειας οδήγησης θα γίνεται άμεσα όταν προβλέπεται από τη νομοθεσία. Το νέο πλαίσιο αναμένεται να συμβάλει και στη βελτίωση της εισπραξιμότητας των προστίμων, που σήμερα παραμένει χαμηλή.

Παράλληλα, η παροχή ανοικτών και ανωνυμοποιημένων δεδομένων θα δώσει στους αρμόδιους φορείς εργαλεία για τον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων οδικής ασφάλειας. Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και ενημερωτικές καμπάνιες θα συνοδεύσουν την εφαρμογή του συστήματος, ενισχύοντας την κουλτούρα υπευθυνότητας στους δρόμους.

Με την υλοποίηση του σχεδίου, η κυβέρνηση επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πιο ασφαλές και διαφανές περιβάλλον για τους πολίτες, μειώνοντας τα τροχαία ατυχήματα και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη προς τις δημόσιες αρχές.

