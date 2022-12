Pink Floyd: «Το Τείχος»… έπεσε!

Για να καταφέρει κανείς να περιγράψει το μεγαλείο των Pink Floyd θα χρειαζόταν εκατομμύρια λέξεις και ίσως θα έπρεπε να μπερδέψει κάπως την ποίηση με την επανάσταση την χαρά με την λύπη και την πολιτική με τον έρωτα. Το Βρετανικό συγκρότημα ξεχώρισε από την αρχή για τις πρωτοποριακές συνθέσεις του για τους συγκινησιακά φορτισμένους στίχους του για τα ανατρεπτικά του εξώφυλλα για τις θεαματικές συναυλίες του και για τόσα άλλα που δεν χωρούν σε λέξεις για να περιγράψουν την εμβληματική μπάντα.

Οι Pink Floyd δημιουργήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του ’60 και κατάφεραν «ξαναγράφοντας» τις μουσικές τάσεις της εποχής να γίνουν ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα στην ιστορία. Η αρχή τους γνωστή με τάση στο ψυχεδελικό και διαστημικό θα λέγαμε ροκ που χαρακτηρίζεται από φιλοσοφική έρευνα, πειράματα στον ήχο, καινοτόμα γραφικά και θεαματικά θεατρικά σόου.

Το συγκρότημα γεννήθηκε στο Λονδίνο από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Roger Keith «Syd» Barrett, τον μπασίστα George Roger Waters, τον ντράμερ Nicholas Berkeley «Nick» Mason και τον Richard William «Rick» Wright στα πλήκτρα. Το 1968, εντάχθηκε ο Jon David «Dave» Gilmour, αντικαθιστώντας τον θρυλικό Barrett, που «εγκατέλειψε» το γκρουπ εξαιτίας της εξάρτησής του στις ψυχεδελικές ναρκωτικές ουσίες. Το συγκρότημα «ωρίμασε» για τους περισσότερους με το άλμπουμ «Atom Heart Mother» και το «Meddle» φτάνοντας στο «the Wall» το 1979 και παραδίδοντας επάξια τους Pink Floyd στην ιστορία του ροκ.

Το The Wall είναι μια ροκ όπερα που κυκλοφόρησε στις 30 Νοεμβρίου 1979 και ήταν νούμερο τρία στο Ηνωμένο Βασίλειο και νούμερο ένα στις ΗΠΑ, παραμένοντας εκεί για 15 εβδομάδες. Κατατάσσεται στην 87η θέση στη λίστα με τα 500 καλύτερα άλμπουμ και έχει γίνει 23 φορές πλατινένιο από την RIAA με 11,5 εκατομμύρια αντίτυπα που πωλήθηκαν μόνο στις ΗΠΑ. Η τεράστια εμπορική επιτυχία του The Wall έκανε τους Pink Floyd τους μοναδικούς καλλιτέχνες μετά τους Beatles που είχαν τα άλμπουμ με τις καλύτερες πωλήσεις δύο ετών 1973 και 1980 σε λιγότερο από μια δεκαετία.

«Το τείχος» πέφτει σήμερα στην «Π» -Τρεις Πατρινοί μιλούν αποκλειστικά για το θρυλικό άλμπουμ «The Wall»:

ΑΚΗΣ ΔΕΙΞΙΜΟΣ τραγουδιστής-συνθέτης



Γενικότερα από όλα τα συγκροτήματα οι Pink Floyd είχαν τον πιο πρωτοποριακό τρόπο παρουσίασης από όλα όσα έχει δει ο πλανήτης μέχρι και σήμερα. Απίστευτες συνθέσεις, απίστευτα τραγούδια, πολύ πρωτοποριακό τρόπο παρουσίασης στις συναυλίες τους. Εχω δει τη συναυλία του Waters δυο φορές. Είναι πολύ μεγάλος σταρ. Ακόμα δεν έχω συγχωρήσει τους γονείς μας που το 1989 πήγαν να τους δουν , μας άφησαν στα ξαδέρφια μας και όταν γύρισαν είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό από θαυμασμό.

Ο,τι και να πεις είναι λίγο. To The Wall είναι από τα πιο σημαντικά άλμπουμ που έχει γνωρίσει ο πλανήτης μας. Θα πω αρχικά ότι το ομότιτλο τραγούδι με έχει σημαδέψει. Επίσης ο πατέρας μου είχε παλιά μια παμπ στο Περιστέρι και με θυμάμαι να ακούω το «Comfortably Numb» των Pink Floyd συνέχεια. Ποτέ δεν παραλείπω στα live μου να τραγουδώ Pink Floyd. Το «Wish You Were Here» το παίζω στα live μου.

Το θεωρώ γούρικο. Οταν ξεκινάω να κάνω Soundcheck σε καινούργιο χώρο ξεκινάω με το «Wish You Were Here». Tόσα χρόνια, τόσα θεάματα, φαντασμαγορικές συναυλίες… δεν θα τα ξαναδεί ο πλανήτης όλα αυτά δυστυχώς…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ μουσικός

Είναι ένα βινύλιο στην κατηγορία μουσική που μπορούμε άνετα να το χαρακτηρίσουμε ως αριστούργημα. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει βγει ποτέ για την εποχή του. Αυτός ο δίσκος δεν είναι μουσική είναι εικόνα από μόνο του.

Είναι από τις λίγες δουλειές που είναι δομημένες σαν μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος. Είναι βιωματικό και παρουσιάζει εμπειρίες για τη ζωή κάποιου συγκεκριμένου χαρακτήρα. Τον χαρακτήρα αυτόν οι Pink Floyd τον αναφέρουν ως ο… «Pin».

Υπάρχει ένας πρωταγωνιστής όμως σε αυτή την ιστορία κατά την άποψή μου ο Σιντ Μπάρετ που είχε μια πολυτάραχη ζωή και ήταν αναμεμιγμένος με ναρκωτικές ουσίες. Στο The Wall υπήρχε άρρηκτη σχέση με τη ζωή του Roger Waters κυρίως στους στίχους καθώς αφορούσαν τον πατέρα του που τον έχει χάσει στον πόλεμο του 1940 αλλά και στην υπερπροστατευτική και καταπιεστική μητέρα του. Υπάρχουν πολλές φήμες σχετικά με το πώς έγινε το The Wall.

Κάποιοι λένε ότι ξεκίνησε κάποτε όταν ο Waters σε μια συναυλία είχε φτύσει έναν θεατή που ήθελε να ανέβει στη σκηνή την ώρα της συναυλίας του και εξαιτίας αυτού, ήθελε να χτίσει προστατευτικό τείχος γύρω του και έτσι προέκυψε το θρυλικό the Wall. Ηταν καινοτόμο όπως παρουσιάστηκε εκείνη την εποχή και το πρώτο που μπήκε στα ράφια. Δεν έγραφε τίποτα θυμάμαι πολύ Θαρραλέο αυτό… μέσα στον δίσκο υπήρχε ένα μικρό ένθετο, μια μικρή διαφάνεια Α4, νομίζω είχε το λογότυπο των Pink Floyd, το The Wall και είχε το ένθετο πάνω από το εξώφυλλο από την έξω μεριά. Ηταν τόσο σημαντικό, ο ήχος του, η εικόνα του, ο στίχος αφού «αναγκαστικά» μετά έγινε ταινία το 1982.

Υπάρχει λένε κάποιο κρυμμένο μήνυμα στο «Εmpty Spaces» του The Wall… Θέλω να πω κάτι και για το «Hey you», ο στίχος «Together we stand, divided we fall» (Μαζί δυνατοί, χώρια θα χαθούμε) νομίζω τα λέει όλα είναι από τις συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές του δίσκου και θέλω να κλείσω κάπως έτσι τη δήλωσή μου…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ Μουσικός



Τους Pink Floyd τους ξέρουν όλοι. Το συγκεκριμένο άλμπουμ μπορεί να είναι μια αυτοβιογραφία του Roger Waters. Λέγεται ότι εμπνεύστηκε το όνομα του άλμπουμ από μια συναυλία που έκανε κάποτε πριν γίνει γνωστός. Κάποιος από το κοινό τον ενόχλησε και αυτός έφτιαξε ένα εικονικό τείχος.

Το άλμπουμ μιλάει για τη ζωή του επειδή πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια και είχε άσχημα βιώματα εξαιτίας του πατέρα του που είχε πάει στον πόλεμο… προσπάθησε λοιπόν να φτιάξει ένα τείχος για να μην το βιώνει άλλο όλο αυτό. Ηταν πολύ πιο μπροστά από την εποχή του, ήταν ψυχεδελικό συγκρότημα. Οταν πήρε τη θέση του παλιού κιθαρίστα ο David Gilmour, το συγκρότημα αποθεώθηκε και με το άλμπουμ The Wall έγραψε ιστορία.

Πολλοί «ερμήνευσαν» το The Wall ως το Τείχος του Βερολίνου, άλλοι πάλι με τα τείχη που έχει ο καθένας μέσα του ενώ στην πραγματικότητα όλα αυτά ήταν παραβολικά. Οι Pink Floyd έχουν μια ποιότητα που δεν συγκρίνεται. Ολα οφείλονται στον Roger Waters αλλά και στο ιδρυτή του συγκροτήματος τον κιθαρίστα Σιντ Μπάρετ. Το The Wall ήταν ο δίσκος που έπαιξε και κυριάρχησε.

Οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι επηρεασμένος από τον Syd Barrett και όπως μου έλεγε ο αδελφός μου, η κάθε νότα που έπαιζε ήταν βγαλμένη από την καρδιά του. Αυτό φαίνεται στον κόσμο. Αυτό είδε ο κόσμος στους Pink Floyd… Την ψυχή τους μέσα από τα τραγούδια τους…