Πιο φωτεινή όψη με τη σωστή βαφή: Τι προτείνουν οι ειδικοί

Η σωστή βαφή μαλλιών δεν καλύπτει απλώς τα λευκά, αλλά μπορεί να φωτίσει το πρόσωπο, να μαλακώσει τα χαρακτηριστικά και να χαρίσει μια πιο φρέσκια και νεανική όψη.

21 Μαρ. 2026 14:30
Pelop News

Αν αισθάνεστε ότι η εικόνα σας δεν αποτυπώνει τη φρεσκάδα που θέλετε, ίσως η λύση να βρίσκεται σε μια αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η σωστή απόχρωση μπορεί να λειτουργήσει ανανεωτικά, χαρίζοντας πιο φωτεινή και ξεκούραστη όψη χωρίς έντονες παρεμβάσεις. Δεν είναι μόνο θέμα κάλυψης των λευκών, αλλά μια επιλογή που ενισχύει τη φυσική λάμψη και κάνει τα χαρακτηριστικά να δείχνουν πιο απαλά.

Οι αποχρώσεις που φωτίζουν το πρόσωπο

Τα πολύ σκούρα και επίπεδα χρώματα συχνά «βαραίνουν» την εικόνα και τονίζουν σκιές ή λεπτές γραμμές. Αντίθετα, οι πιο ζεστοί τόνοι δίνουν φως και ζωντάνια. Αποχρώσεις όπως το μελί, η καραμέλα ή ένα θερμό ξανθό αντανακλούν καλύτερα το φως και κάνουν την επιδερμίδα να δείχνει πιο λαμπερή.

Την ίδια στιγμή, τεχνικές όπως τα διακριτικά highlights και το balayage προσθέτουν διάσταση και φυσική κίνηση, αποφεύγοντας το «σκληρό» αποτέλεσμα μιας ενιαίας βαφής.

Η πιο απαλή επιλογή για σκούρα μαλλιά

Για όσες προτιμούν τις πιο σκούρες αποχρώσεις, μια ζεστή βάση μπορεί να αποδειχθεί πιο κολακευτική. Το σοκολατί ή ένα καστανό με χρυσές ανταύγειες φωτίζουν περισσότερο το πρόσωπο σε σχέση με τα πολύ ψυχρά και βαθιά καφέ, χαρίζοντας πιο γλυκιά και ξεκούραστη όψη. Ακόμη και λίγες πιο φωτεινές πινελιές γύρω από το πρόσωπο μπορούν να δημιουργήσουν ένα διακριτικό εφέ ανανέωσης.

Το μυστικό είναι η ισορροπία

Το ιδανικό χρώμα είναι εκείνο που ταιριάζει με τον τόνο της επιδερμίδας και παραμένει κοντά στη φυσική βάση των μαλλιών, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει αβίαστο και κομψό. Εξίσου σημαντική, όμως, είναι και η σωστή φροντίδα μετά τη βαφή, με έμφαση στην ενυδάτωση και τη διατήρηση της λάμψης. Γιατί τελικά, τα υγιή μαλλιά είναι εκείνα που ολοκληρώνουν μια πραγματικά περιποιημένη εικόνα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:36 Ο Προμηθέας με Κολοσσό για να χτίσει σερί μπροστά στο κοινό του
15:24 Κύκλωμα με 240.000 πακέτα λαθραία τσιγάρα έριξε η ΕΛΑΣ – Δύο συλλήψεις, ζημιά 1 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο
15:22 Μηνιγγίτιδα στο Κεντ: Αυξάνονται τα περιστατικά, γεμίζουν τα εμβολιαστικά κέντρα
15:15 Από την κρίση στην ανάκαμψη: Τι λέει η ΕΚΤ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας
15:15 ΗΠΑ: Πάνω από 8.000 στόχοι έχουν πληγεί στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου
15:12 Χαλκιδική: Πατέρας αγνοούμενης φοβάται πως η γυναίκα της κόκκινης βαλίτσας είναι η κόρη του
15:04 Στη δημοσιότητα το βίντεο από τη σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
15:00 e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από 23 έως 27 Μαρτίου
14:53 Συναγερμός στη Χαβάη: Χιλιάδες απομακρύνθηκαν εξαιτίας φόβων για κατάρρευση φράγματος
14:48 Πάτρα: Δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπή σε σπίτια – Ζημιά άνω των 2.400 ευρώ
14:46 Βέροια: «Σκόνταψε σε ξύλο και χτύπησε στο τσιμέντο» λέει ο πατέρας του 7χρονου που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
14:45 Βάνα Μπάρμπα: Η εξομολόγηση για την εμμηνόπαυση και τα χρόνια που τη δοκίμασαν
14:39 Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον γνωστό TikToker για τη σπείρα με τα αναβολικά
14:38 Έλενα Παπαρίζου: Ξανά στο νοσοκομείο μετά την ακύρωση εμφάνισής της
14:36 Λόλα Νταϊφά: Είδε τα κλεμμένα σκουλαρίκια της να βγαίνουν σε δημοπρασία από τη γκαλερί Τσαγκαράκη ΒΙΝΤΕΟ
14:32 Νέα επιδότηση για θέρμανση και θερμοσίφωνα: Τα κρίσιμα σημεία που πρέπει να ξέρετε
14:30 Η δήλωση του Κωνσταντίνου Βασάλου που προκάλεσε αντιδράσεις και η απάντησή του
14:30 Πιο φωτεινή όψη με τη σωστή βαφή: Τι προτείνουν οι ειδικοί
14:24 Δυτική Ελλάδα: Μπαράζ συλλήψεων για ναρκωτικά σε Αίγιο, Πάτρα, Ηλεία, Ανδραβίδα και Αγρίνιο
14:18 «Μπλόκο» στα πρατήρια των Κυκλάδων από 23 Μαρτίου – Αντιδρούν στο πλαφόν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
