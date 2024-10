Πήρε φωτιά λεωφορορείο στην Ταϊλάνδη: 25 νεκροί ανάμεσά τους παιδιά 9-10 ετών ΒΙΝΤΕΟ

Λεωφορείο έπιασε σήμερα φωτιά σε περίχωρα της Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη, με τις αρχές να αναφέρουν πως περίπου 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η αστυνομία δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει άμεσα τον αριθμό των νεκρών αλλά ο υπουργός Εσωτερικών Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι περίπου 25 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους παιδιά ηλικίας 9-10 ετών.

As many as 25 students were killed after a bus carrying 44 children caught on fire in Thailand, news agency AFP reported.

The school bus caught fire on Phahon Yothin Road near Zeer Rangsit shopping mall in Thailand’s Khu Khot

The accident happened on Phahon Yothin Road near… pic.twitter.com/WxwD1jOQsM

