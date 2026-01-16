Πήρε «σβάρνα» 15 αυτοκίνητα οδηγός στη Θεσσαλονίκη ΦΩΤΟ

Οχι ένα, όχι δυο αλλά συνολικά 15 αυτοκίνητα, παρέσυρε νεαρή οδηγός στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Παρασκευής 16/01/2026, για να καταλήξει σε τζαμαρία!

Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή των οδών Μάρκου Μπότσαρη και Παπάφη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ η 24χρονη συνελήφθη και εξετάζεται εάν οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν είδαν σε τι κατάσταση βρίσκονταν τα αυτοκίνητά τους.

