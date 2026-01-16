Πήρε «σβάρνα» 15 αυτοκίνητα οδηγός στη Θεσσαλονίκη ΦΩΤΟ
Η 24χρονη οδηγός έπεσε πάνω σε 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα και κατέληξε σε τζαμαρία, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.
Οχι ένα, όχι δυο αλλά συνολικά 15 αυτοκίνητα, παρέσυρε νεαρή οδηγός στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Παρασκευής 16/01/2026, για να καταλήξει σε τζαμαρία!
Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή των οδών Μάρκου Μπότσαρη και Παπάφη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την αστυνομία, προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ η 24χρονη συνελήφθη και εξετάζεται εάν οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.
Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν είδαν σε τι κατάσταση βρίσκονταν τα αυτοκίνητά τους.
