Πίτερς: Οι προβλέψεις του για την κατάταξη στη Euroleague, στο Νο1 ο Ολυμπιακός ΒΙΝΤΕΟ

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για Euroleague, που κάνει τζάμπολ την Τρίτη και οι διοργανωτές ζήτησαν από παίκτες των ομάδων της να κάνουν προβλέψεις για την κατάταξη στην κανονική περίοδο της σεζόν 2025-26.

Ένας από τους παίκτες ήταν και ο Άλεκ Πίτερς. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού έβαλε την ομάδα του στο Νο1! Την ακολουθεί η Φενέρ, η Ρεάλ Μαδρίτης και την τετράδα κλείνει ο Παναθηναϊκός.

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη είναι στην 5η θέση. Στην 20η και τελευταία ο Πίτερς έβαλε την Χαποέλ Τελ Αβίβ του Ιτούδη και του Μίτσιτς.

