Πιθανή η εμπλοκή του Ουμέροφ στο σκάνδαλο διαφθοράς 100 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία

Στην Ουκρανία ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της χώρας και πρώην υπουργός Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, βρίσκεται αυτές τις ημέρες «εκτός» συνόρων με τις φήμες να πυκνώνουν ότι εμπλέκεται και αυτός στο σκάνδαλο διαφθοράς που «αγγίζει» και τον Ζελένσκι.

Τουλάχιστον 21 νεκροί και 40 τραυματίες στον Ισημερινό σε τροχαίο με λεωφορείο

Ο Ουμέροφ θα έπρεπε να είχε επιστρέψει χθες Κυριακή, 16 Νοεμβρίου, αλλά ο Ρουστέμ επέκτεινε το επαγγελματικό του ταξίδι ως την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου. Αυτό αποκάλυψε σήμερα (17/11/2025) ο βουλευτής Αλεξέι Γκοντσαρένκο σε ανάρτησή του στο Telegram. «Ρουστέμ, περιμένουμε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, το Clash Report μετέφερε πληροφορίες ότι ο Ουμέροφ αρνήθηκε να επιστρέψει στην Ουκρανία λόγω του σκανδάλου διαφθοράς. Για την απόφαση αυτή, συνεχίζει το Clash Report, ενημερώθηκε και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Επισήμως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας διέψευσε τη σχετική αναφορά.

Την περασμένη εβδομάδα το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU), έπειτα από πολύμηνη παρακολούθηση, αποκάλυψε σκάνδαλο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα της χώρας ύψους 100 εκατ. δολαριών.

Για την ώρα έχουν ασκηθεί διώξεις σε επτά άτομα, ένα από τα οποία είναι ο επιχειρηματίας Τιμούρ Μίντιτς, ο οποίος θεωρείται επικεφαλής του κυκλώματος. Ο Μίντιτς είναι στενός φίλος του Ζελένσκι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



