Πλακιωτάκης από Ανόι: Έμφαση στην προστασία των Ελλήνων στο Ιράν και ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας–Βιετνάμ

Σε κλίμα διεθνούς αβεβαιότητας και με φόντο την αναζωπύρωση των συγκρούσεων στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Γιάννης Πλακιωτάκης, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Ανόι, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ, Tran Thanh Man.

Κατά τη συνάντησή τους, ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα, ως δύναμη σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Τόνισε ότι πρέπει να αποφευχθεί κάθε περαιτέρω κλιμάκωση, επισημαίνοντας πως «απαιτείται η προστασία των αμάχων και ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η χώρα βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό με συμμάχους και εταίρους, έχοντας ήδη ενεργοποιήσει σχέδιο για τη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή.

Ενίσχυση διμερών σχέσεων

Πέραν των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι δύο πλευρές συζήτησαν την περαιτέρω ενδυνάμωση των οικονομικών, εμπορικών, κοινοβουλευτικών και διπλωματικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Βιετνάμ.

Ο κ. Πλακιωτάκης σημείωσε ότι οι δύο χώρες διατηρούν σταθερές και αδιατάρακτες σχέσεις σχεδόν πέντε δεκαετιών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο αξιοποίησης ενός ευρύτερου δυναμικού συνεργασίας, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών και πολυμερών σχημάτων.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη συνεργασία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου η Ελλάδα συμμετέχει ως μη μόνιμο μέλος, με κοινή αναφορά στην ανάγκη καθολικού σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Ναυτιλία, ΕΕ και πολιτιστική συνεργασία

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε επίσης στη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Ινδο-Ειρηνικό, τονίζοντας ότι η Ελλάδα, ως ηγετική δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλία, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε τη σημασία του Μνημονίου Κατανόησης που υπεγράφη το 2024 για την αναγνώριση της εκπαίδευσης και πιστοποίησης ναυτικών, το οποίο, όπως ανέφερε, ενισχύει ουσιαστικά τη ναυτιλιακή συνεργασία των δύο χωρών.

Στις συνομιλίες περιλήφθηκαν και δράσεις για την προώθηση της πολιτιστικής συνεργασίας, με τον κ. Πλακιωτάκη να ευχαριστεί τις αρχές του Βιετνάμ για τη στήριξή τους στην εγγραφή των Μινωικών Ανακτόρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Τέλος, στο τραπέζι τέθηκαν ζητήματα ενίσχυσης των εμπορικών συναλλαγών, μεταξύ άλλων το αίτημα της Ελλάδας για άδεια εξαγωγής αγροτικών προϊόντων –όπως ακτινίδια, κρέας και μέλι– καθώς και η διεύρυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως οι υποδομές, τα δομικά υλικά, η φαρμακοβιομηχανία, η ενέργεια και η ναυτιλία.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Βιετνάμ, ο κ. Πλακιωτάκης αναμένεται να έχει συναντήσεις με τον αντιπρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Nguyen Duc Hai, τον Υπουργό Εμπορίου Le Manh Hung, την Υφυπουργό Εξωτερικών Le Thi Thu Hang και τον Υφυπουργό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Lam Thi Phuong Thanh.

