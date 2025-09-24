Πλεύρης: «28.000 μετανάστες σε 8 μήνες – Δόγμα επιστροφή ή φυλάκιση»

Στον ΑΝΤ1 μίλησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, αναφερόμενος στις προσφυγικές ροές, στη ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη–Ερντογάν και στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

«Το τελευταίο οκτάμηνο έφτασαν στη χώρα μας περίπου 28.000 μετανάστες, με τους 12-13 χιλιάδες να φτάνουν στην Κρήτη. Είναι πλέον φανερό ότι ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι μεταναστευτικές ροές μειώνονται, ισχύει το αντίθετο με αυτούς που ξεκινούν από τη Λιβύη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «στην Ευρώπη πληθαίνουν οι φωνές που μιλάνε για πιο ενεργή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και μέσα σε αυτές τις φωνές είναι και η δική μου». Υπογράμμισε δε ότι το δόγμα για την παράνομη μετανάστευση στην Ελλάδα είναι πλέον «επιστροφή ή φυλάκιση».

Αναφορικά με την εφαρμογή του μέτρου της οικειοθελούς επιστροφής, ο Υπουργός ανέφερε: «Ενημερώσαμε όσους δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, δηλαδή μετανάστες από την Αίγυπτο, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, και το 30% από αυτούς εξέφρασε το ενδιαφέρον για επιστροφή στις χώρες τους».

Σχολιάζοντας δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι στην Ελλάδα το 54% των φυλακισμένων είναι αλλοδαποί, ο κ. Πλεύρης είπε: «Όταν έλεγα τα ίδια, με αποκαλούσαν ρατσιστή. Είναι όμως αυτονόητο ότι το ποσοστό εγκληματικότητας στους μετανάστες είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό των Ελλήνων».

Σε ό,τι αφορά τη ματαίωση του ραντεβού Μητσοτάκη–Ερντογάν, τόνισε: «Μας κατηγορούν ότι η πολιτική μας απέναντι στην Τουρκία είναι ενδοτική. Η ενόχληση όμως της Τουρκίας από την ενεργή εξωτερική πολιτική που ασκούμε είναι εμφανής κι αυτό οδήγησε στην ακύρωση της συνάντησης. Αυτό σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά».

Τέλος, μιλώντας για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, υπογράμμισε: «Οτιδήποτε έχει σχέση με την τραγωδία των Τεμπών και τα αιτήματα των οικογενειών των θυμάτων πρέπει να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη ευαισθησία. Δεν νομίζω όμως ότι οποιαδήποτε ενέργεια πρέπει να γίνεται στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, που είναι ένα κενοτάφιο για όσους έχασαν τη ζωή τους για την πατρίδα».





Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



